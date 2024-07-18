Как перенес за океан бедняжку Несси ураган?

Множество людей заметили Лохнесское чудовище, но на этот раз не на Шотландском нагорье, а на американском шоссе I45 SB.

Думаете, у них внезапно началась парейдолия? Если кто подзабыл или вовсе не знал, что это такое, можно разъяснить. Парейдолия — это такая зрительная иллюзия, игра воображения, когда, например, облако кажется дедом с бородой и т. п. Но, как говорится, всяк сходит с ума по-своему. Впрочем парейдолия бывает не только у психически больных, но и у вполне у здоровых людей.

Так что будем считать, что Несси не плод больного воображения пациента психбольницы. Как ни странно, это результат вполне естественного для США явления — атлантического урагана пятой категории по имени Берилл.

После таких штормов на дорогах, причем за много миль от первоначальных мест, часто появляются необычные и случайные предметы: животные из зоопарка, рептилии, автомобили, деревья и даже лодки. Однако это, вероятно, был первый случай, когда шторм перенес Лохнесское чудовище на расстояние более 4000 миль от его родного дома на Шотландском озере.

На снимке люди запечатлели «существо», находящееся на первой полосе автомагистрали 45 и, безусловно, вызвавшее полное изумление водителей машин… Как сообщает Daily Record, подпись к посту в соцсети Facebook (запрещена в РФ), опубликованном Профсоюзом полицейских Хьюстона, гласит:

«Почти уверен, что только что было замечено Лохнесское чудовище на первой полосе движения шоссе I45 SB в районе Кросс-Тимберс».

Завсегдатаи расщедрились на лайки, поставив более 4600 штук. Довольно своеобразны и 130 комментариев от озадаченных пользователей.

Но именно Несси стала звездой шоу. Посетители комментируют наперебой:

— Вот это монстр-беспорядок!

— Я увидел это и подумал: что это, черт возьми, такое?

— Лучшее фотодоказательство, которое я когда-либо видел.

— Я уверен, что она просто вышла отдохнуть, а тут папарацци все портят.

— Я думаю, это ребенок Несси.

— А, это ребенок-монстр.

— Ураганы приносят с собой странные вещи».

Таинственное существо было замечено в понедельник, 8 июля. Однако так называемый «монстр» оказался стулом, выброшенным на дорогу… Или это все-таки была Несси?

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, florcvet.ru

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