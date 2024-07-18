Мнение: Дефицит сварщиков по титану, дефицит энергетиков и возвращение топ-менеджеров в Россию

1. Телеграм в панике: в России осталось всего лишь несколько десятков сварщиков по титану. Историк-алкоголик комментирует (ссылка):



Коллективная российская релокация так обрадовалась словам Андрея Костина (Глава ВТБ и Объединенной кораблестроительной корпорации) о том, что «у нас сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю страну».

Как будто сварка по титану для среднестатистического жителя РФ – первая необходимость. Идёт на работу, заходит в кофейню – просит сварить титан, так как без сваренного титана толком проснуться не может.

Костину в его ОСК сварщики по титану нужны для постройки подводных лодок, это основное занятие данных специалистов в кораблестроении – варить корпуса подводных лодок.

Если до этого ОСК обходилась “30-40 сварщиками по титану” для того, чтобы спускать на воду по 2-3 подводные лодки в год, то жалобы на их малое число говорит только об одном – ОСК собирается спускать больше подводных лодок.

Где тут релоканты нашли повод для своей релокантской радости – не очень понятно.

2. Проблемы с дефицитом кадров есть и в сфере энергетики. Спрос на энергетиков сейчас (возможно) даже выше, чем спрос на айти-специалистов (ссылка):



Российской энергетике требуется не менее 200-300 тысяч работников в год. Об этом в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

По его оценке, всего в энергетике, в том числе в нефтегазовой, угольной отрасли и электроэнергетике, заняты 2,7 миллиона граждан страны. Ежегодные потребности в сотрудниках Новак назвал с учетом «выбытия кадров и текучести».

Вице-премьер отметил, что сейчас на рынке труда больше вакансий, чем соискателей. В энергетике нужны прежде всего инженерно-технические специалисты, а также рабочий персонал, добавил он.

Ранее опрос представителей малого и среднего бизнеса (МСП) показал, что российские компании столкнулись с дефицитом 130 тысяч квалифицированных специалистов в одной из ключевых отраслей экономики, сфере IT.

3. Российские топ-менеджеры, среди которых процент релокантов оказался до нелепости высоким, изменили настроения. Оставшиеся в России смогли хорошо заработать на бегстве иностранцев, некоторые даже перешли из класса топ-менеджеров в класс собственников. Уехавшие, напротив, страдают и прозябают (ссылка):

К 2024 году в России сформировалась любопытная тенденция: топ-менеджеры, покинувшие страну двумя годами ранее, стали присматриваться к вакансиям на родине. Среди причин эксперты называют сложности с трудоустройством в Европе и США на фоне мирового кризиса, а также потерю ими наработанных на родине софт-скиллов. Российские компании при этом придерживаются двух противоположных стратегий: одни просят эйчаров связаться с интересующими их кандидатами и выяснить, готовы ли они вернуться. Другие демонстрируют настороженность в отношении релокантов, предполагая, что те могут снова уехать, если получат подходящее предложение за рубежом.

«Мировой экономический кризис сократил количество вакансий, что привело к оптимизации и сокращениям ставок. Российский паспорт стал менее привлекательным в Европе и США, где теперь гораздо сложнее устроиться на работу. За рубежом также происходит перестройка бизнеса, например, могут объединяться региональные офисы, когда на объединенный регион остается один топ-менеджер», – Ольга Шамбер, генеральный директор рекрутинговой компании Get experts.

Закономерным итогом стало смещение фокуса. Те, кто еще два года назад ограничивал географию поиска Азией и Европой, сейчас выражают готовность работать удаленно на российскую фирму. Еще часть согласны вернуться в Россию при наличии «интересного предложения». Аникина объяснила это тем, что 80-90 процентов менеджеров осознали сложность сохранения того уровня жизни и доходов, которые они имели на родине. Ряд европейских компаний предлагают соискателям более скромные должности и компенсационные пакеты.