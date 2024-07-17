Бальзам для губ, духи, хайлайтер и не только: универсальное средство из роз своими руками

Успокаивающий, увлажняющий бальзам из лепестков розы может заменить 90% продуктов в вашей косметичке. В этой статье рассказывается, как его можно невероятно легко приготовить дома.

Преимущества розовой мази

Розовое масло богато антиоксидантами, такими как витамины А и Е, что делает его прекрасным средством против старения, которое стоит иметь в своей косметичке.

Благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам розовое масло предотвращает кожные инфекции. Оно также обладает противовоспалительным действием и используется для заживления ран и уменьшения видимости шрамов.

Способы применения розовой мази

Вы можете использовать розовую мазь в качестве таких косметических средств:

Духи — нанесите розовую мазь на запястья, за ушами и на другие точки пульсации, чтобы получить тонкий, стойкий аромат розы. Бальзам для губ — нанесите его на сухие, шелушащиеся губы, чтобы придать им красивый розовый оттенок. Хайлайтер — возьмите небольшое количество розовой мази кончиками пальцев, чтобы выделить скулы, область бровей, нос, лоб и придать им сияющий блеск. Увлажнитель — великолепно увлажняющая розовая мазь поможет справиться с сухими участками на коленях, локтях, ступнях и в других местах, где кожа страдает от сухости. Бальзам от прыщей — если вы страдаете от гормональных угрей или ежемесячных высыпаний, вотрите немного мази в прыщи, чтобы снять покраснение и раздражение. Заживляющее средство для ран — нанесите розовую мазь на небольшие царапины или раздражения, чтобы ускорить заживление. Масло для кутикулы — успокаивает сухую кутикулу, предотвращает появление заусенцев и восстанавливает сухие, потрескавшиеся ногти. Средство для разглаживания вьющихся волос — распрямляет сухие, вьющиеся локоны и питает волосы, благодаря чему они выглядят гладкими. Румяна — придают коже легкий розовый оттенок. Нанесите немного на щеки и помассируйте для усиления эффекта.

Мазь — это просто лечебный бальзам, похожий на масло, который вы наносите на кожу как лосьон.

Ингредиенты

Часто используемый в качестве связующего вещества пчелиный воск придает мази твердую консистенцию. Если вы не поклонник пчелиного воска или у вас есть на него аллергия, смело используйте соевый воск.

Масло ши является натуральным увлажнителем. Оно успокаивает сухую, зудящую, раздраженную кожу. Масло ши необязательно для этого рецепта, но оно сделает вашу мазь более гладкой.

В качестве базового можно использовать масло авокадо, оливковое, миндальное, кокосовое, а также другие недорогие и легкодоступные альтернативы.

Самый простой способ извлечь пользу из розы — использовать высококачественное эфирное масло розы, которое продается в аптеке. Оно очень концентрированное, поэтому небольшого количества хватит надолго, а у вас останется достаточно его для приготовления дополнительных партий.

Но если цена вас отпугивает, вы можете купить предварительно разбавленную версию или сделать свою собственную, настаивая бутоны роз в базовом масле.

Краситель для мази также можно сделать самостоятельно. Есть много разных способов получить красивый розовый цвет: розовая глина, порошок свеклы, слюда. Можно смешать небольшое количество нетоксичной помады с готовой мазью.

Инструкции по приготовлению мази

Растопите ингредиенты. Смешайте пчелиный воск, масло ши и базовое масло в жаропрочной емкости и нагревайте в микроволновой печи короткими импульсами до полного расплавления.

Добавьте эфирное масло. Дайте смеси остыть в течение 2–3 минут, затем добавьте розовое масло и краситель, если вы будете его использовать.

Перелейте смесь в подходящую банку и дайте ей полностью остыть перед использованием.

Наносите мазь непосредственно на кожу 2–3 раза в день или по мере необходимости для заживления ран.

Мазь может храниться не менее года, если ее плотно закрыть и поставить в сухое прохладное место. Если вы обнаружите, что аромат розы со временем выветривается, просто снова растопите ее и добавьте еще эфирного масла розы.