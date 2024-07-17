Мнение: Насколько умная Россия как страна

Вопрос, между прочим, достаточно серьезный, и он даже не повод для каких-то обычных хиханек или традиционных причитаний про «сраную рашку», которая катится известно куда. Проблема носит в какой-то степени объективный характер – поскольку, как я уже не раз писал, Россия относится к печальному разряду стран, «центр которых находится вне их самих», или иначе – наиболее способные и амбициозные люди с этой территории всегда норовят слинять на другие места и континенты, где у них, как им кажется, будет больше возможностей проявить себя.

Из России, говоря проще, людей ВЫДУВАЕТ. В других краях будет спокойнее, безопаснее, сытнее, а в целом – перспективнее. Можно назвать этот механизм «русской возгонкой», работающий как часы: самородки, начиная с Ломоносова, перебираются из своей лапотной деревни в город, из города в Москву, но и в Москве тоже не задерживаются, и ломят оттуда дальше – в Европу, в Америку… Можно с этим до хрипоты спорить, можно со вздохом соглашаться – но это факт, с объективной реальностью не поспоришь. И я бы не спешил на месте тех же, скажем, украинцев злорадно сие подтверждать – поскольку ясно, что ровно такой же механизм веками работает и на Украине, да еще и, пожалуй, с еще большим ожесточением: с Украины самые хваткие и умные люди всегда норовили перебраться как раз в Россию, в Москву и Питер – а оттуда опять-таки дальше, туда, где «настоящий Центр». Ибо Центр России – не в России, и так было всегда.

Тем не менее, вплоть до последнего времени, опасность оглупления нации не была в числе приоритетов у «общественности». Почему-то в целом по России после 1991 года отношение (несмотря на нарастающий отток, то, что называется нынче «утечка мозгов») было в РФ каким-то… легкомысленным, что ли. В основном считалось как-то даже бесшабашно – мол, «ничаво! Уж этого-то добра… Уж чего-чего, а умников у нас тут всегда хватит, один уедет – двое родятся» и что-то такое в этом духе.

Казалось бы – почему? Ведь угроза очевидна и более чем реальна?

И я тут поймал себя на мысли, что и я такого в целом никогда не боялся, потому что… на каком-то даже иррациональном уровне был уверен, что мы ОЧЕНЬ УМНЫЕ. Буквально: мол, мы – такая вот очень умная нация. Настолько, мол, умная, что как бы черпай сколько угодно – не переведется!

Уверен – что-то подобное после 1991 было не только у меня. Это вообще было такое бессознательное, но почти всеобщее убеждение. Думаю, во многом именно на этом как бы априорном убеждении базировалось чувство всеобщей эйфории после падения всем надоевшей КПСС и вообще советского бестолкового строя: люди, будучи уверены в своем УМЕ как почти каком-то социальном (!) феномене – по-детски верили, что, «освободившись», мы умные придумаем вообще все что угодно и станем жить как у христа за пазухой, американцы и европейцы нам завидовать будут!

Откуда было такое странное и жутко наивное убеждение в массах?

Вы удивитесь и даже станете крутить пальцем у виска, но я предположу такой ответ: дело было в том, что это… было действительно так! Разумеется, в каком-то лишь смысле – но некие объективные основания для того действительно были.

Как ни странно, эта «умность» опиралась на наследие советской власти, а проще говоря – на закрытые границы. Совок всю свою историю (к счастью, недолгую) всеми силами запирал страну на замок и старался не выпускать отсюда никого. Попросту говоря – целые ПОКОЛЕНИЯ советских граждан были заперты в совке, как в ловушке, и почти безо всяких шансов отсюда как-то выбраться (смельчаки-одиночки, которые прыгали с теплохода в океан и плыли потом 200 км до Австралии в одних трусах – не в счет).

То есть, черт возьми – ДА! На момент распада и разрушения совка здесь действительно накопился большой, возможно, даже в истории невиданный для «России в среднем» потенциал умных и способных людей. Многие из которых, запертые здесь поколениями, поначалу даже не осознавали, что железного занавеса уже нет и отсюда можно… того… Просто – не было аналогов.

Тут тоже могут сразу возразить – мол, что за бред, о каком «уме» в совке можно говорить, если сам советский строй в целом был крайне тупым, нелепым и даже тупым как пробка? Про строй – всё безусловно так, но, предположу я, все-таки для общего «коэффициента ума» социума в целом нужна, так сказать, не кинетическая (рабочая) сумма ума граждан, а хотя бы его потенциальная составляющая. Понятно, что подавляющая часть умных совков или околачивала груши по всяким бессмысленным НИИ, или подавалась в «поколение дворников и сторожей», или и вовсе сидела по тюрьмам за какую-нибудь антисоветскую агитацию или продажу самодельных фартуков из бракованных тканей. Но это неважно, важно – что они БЫЛИ. Они были физически. Тут как с солью: надо всего чуть-чуть, щепотка, но суп с солью и суп вообще без нее – две огромные разницы.

И, кстати – я полагаю, теплое отношение к «90м» (которых многие считают в России «проклятыми») у некоторых (например, у меня) оставили тем не менее теплые чувства во многом потому, что все-таки в 90е в РФ (и на Украине) все еще оставалось еще очень много умных людей. Это поражало, это местами казалось избыточным и даже каким-то нелепым (все-таки все ведь происходило в стране-банкроте) – но это местами внушало даже какую-то гордость за страну. «Во мы какие!» И даже какие-то (неоправданные) надежды.

Ну а со временем все пошло по законам физики – так, как и должно было идти, стоило сорвать с шеи удавку комми-строя. То есть – умные стали уезжать. Покидать страну. Расползаться. «Рыба ищет где лучше». Увы.

Забавно то, что мы все, оставшиеся, этого очень долго В УПОР не замечали. Все еще пребывали в эйфории. Все еще думали, что нам Советская власть запасла умников столько, что еще на сто лет хватит… В итоге мы витали в облаках лет на 20 больше, чем следовало бы.

Я сам недавно очнулся от этого морока – видимо, просто уже тогда, когда это стало НЕВОЗМОЖНО не замечать. Вы разве не заметили, что Россия – вот это страна, в которой все мы живем – очень сильно поглупела? Это ведь уже нельзя не видеть – как Большую чертову Медведицу, которая висит у тебя прямо над башкой и светит прямо в харю. Безлунная черная ночь, и Большая Медведица ВЕЗДЕ. От нее невозможно никуда отвести глаза.

Я даже не говорю про мораль, не говорю про благородство. Только про ум. Все очень уж глупо – то ли по-детски, то ли уже по умственно-отсталому. Самое страшное – глупость уже такая, что население территории уже даже не в состоянии понять, насколько глупо они себя ведут. С их точки зрения – все в порядке.

На самом деле это уже страшно. Но мы все еще надеемся, что это какая-то шутка.

На деле – в такой стране, как Россия, умных надо лелеять, терпеть их закидоны, привлекать их и восхищаться ими, даже не понимая половины того, что они делают. Они все равно уедут – но, может быть, чуть позже… Умных не надо убивать, давать их 15 и 20 лет тюрьмы, гнобить и унижать, морить голодом и кормить картофельными очистками…

Но глупые этого не понимают. Они даже обижаются. «Мы-то едим; а они что?»

Печальная страна.