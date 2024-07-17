Кардиолог Деревянкина назвала опасные сигналы, указывающие на проблемы с сердцем

Врач-кардиолог Диана Деревянкина пояснила о признаках проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать. Одним из них являются частые головокружения, возникающие при атеросклерозе сосудов шеи или нарушении работы клапанов сердца.

Деревянкина также упомянула боль и дискомфорт в груди, которые могут проявляться при волнении или стрессе. Эта боль может быть острой, жгучей или давящей, усиливаться при физической нагрузке и распространяться на левую руку, шею, челюсть или спину.

Одышка, особенно при небольших физических усилиях или в покое, является ещё одним важным симптомом. Это указывает на неспособность сердца эффективно перекачивать кровь по сосудам.

Учащённый пульс, заметный при стрессе, тревоге или физических нагрузках, также сигнализирует о возможных проблемах. В таких случаях могут наблюдаться звон в ушах, пульсация в области шеи и груди, а также тошнота.

Врач обратила внимание на отёки, особенно в области ног. Задержка жидкости в тканях, вызывающая симметричные отеки стоп и голеней, также может быть признаком сердечной патологии.