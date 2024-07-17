Мнение: Где в России легко купить жильё, подорожание маленьких квартир и упадут ли цены на новостройки

1. Во многих регионах России накопить с нуля на собственное жильё можно быстрее, чем в других. Для этого семье с одним ребёнком требуется около трёх лет. В первую очередь это регионы Севера и Дальнего Востока, где средние зарплаты высокие, а стоимость жилья невелика (ссылка).



Понятно, что для покупки жилья на Севере вам придётся работать в не самых комфортных условиях из возможных.

2. Квартиры маленькой площади в России дорожают (ссылка):



За год малогабаритное жилье в России подорожало на 14,6 процента. О том, что купить маленькую квартиру стало сложнее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 квадратных метров в новостройках подорожали в среднем до 146,1 тысячи рублей за «квадрат». Рост цен зафиксирован в 65 из 70 городов, принявших участие в исследовании.

Сильнее всего стоимость такого жилья выросла в Грозном — на 51,9 процента по сравнению с июлем 2023 года. На втором месте оказался Волжский (плюс 42,9 процента), а на третьем — Астрахань (плюс 38,6 процента). Пятерку лидеров по росту цен замкнули Омск (плюс 38,1 процента) и Оренбург (плюс 34,9 процента). Меньше всего маленькие квартиры подорожали в Мурманске, Белгороде и Новокузнецке.

В Москве небольшое жилье стало дороже на 9,2 процента, а в Подмосковье — на 3,7 процента. В Санкт-Петербурге цены выросли на 12,4 процента.

3. С одной стороны, в России сворачивают льготную ипотеку, что должно вызвать заметное падение цен на новое жильё (ссылка). Некоторые предполагают, что цены на новые квартиры могут упасть на 40%.

С другой стороны, экономика России растёт, многие едут к нам из-за рубежа, а обеспеченные жители России, напротив, потеряли настроение выводить деньги за рубеж. Как следствие, цены на недвижимость могут, напротив, резко вырасти.

Как оно будет на самом деле, разумеется, никто не знает.