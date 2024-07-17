 

“Может присоединиться”: Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими

17.07.2024, 18:15, Новости дня
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Прохор Шаляпин известен всем не только своей обворожительной белозубой улыбкой и выразительным голосом, но и романами с женщинами, которые годятся ему в бабушки.

Вот и в очередной раз, отвечая на вопрос, нормально ли, когда его избранница общается с бывшим, Прохор ответил, что такого не бывает. По словам певца, бывшие его дам уже давно все поумирали и тут может помочь только спиритический сеанс, против которого он, собственно, ничего не имеет.

“Иногда она даже говорит, что он рядом с нами. Может даже присоединится”, – шутит Шаляпин о связи с женщинами и их бывшими.

Прохор не раз признавался, что в самом начале своего творческого пути представлял музыкальную карьеру иначе, но из-за отсутствия влиятельной поддержки ему пришлось выстраивать свою репутацию на романах с обеспеченными дамами старшего возраста, чтобы оставаться на слуху и зарабатывать деньги.

Кроме того, по словам исполнителя, с женщинами за пятьдесят намного проще общаться, они более понимающие и мудрые. Артист вспомнил, что самой первой его наставницей стала Аллочка, которой сейчас уже более 75 лет. В свое время она очень поддержала начинающего певца.

Да и вся личная жизнь Прохора пестрит яркими романами. Среди его избранниц дамы всех возрастов: модель Аделина Шарипова, предпринимательница Ларисой Копенкина, модель Анна Калашникова, а также экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.


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