 

Онколог Олькин перечислил привычки, отказ от которых снижает риск развития рака

17.07.2024, 18:06, Разное
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В недавнем исследовании, проведенном американскими учеными, установлено, что внесение корректировок в образ жизни в пользу более здорового может предотвратить до 40% всех случаев заболевания раком.

По результатам исследования, отказ от пяти вредных привычек наиболее эффективно снижает риск развития онкологии. Среди них особенно выделяется отказ от курения, который снижает риск возникновения рака легких, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря.

Другая вредная привычка, связанная с повышенным риском развития онкологии, — отсутствие контроля над весом. Ожирение способствует возникновению рака тела матки у женщин, а также рака желчного пузыря, печени и почек.

Злоупотребление алкоголем также является фактором риска, повышающим вероятность развития рака полости рта, глотки, печени и молочной железы.

Незащищенное пребывание на солнце и его ультрафиолетовое излучение могут стать причиной возникновения злокачественных опухолей, в частности, рака кожи.

Кроме того, малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития рака желудка, тела матки, пищевода и почек.

Врач-онколог Дмитрий Олькин отмечает, что у людей с активным образом жизни рак развивается реже. По его словам, это связано с более эффективной работой иммунной системы, которая способна распознавать и уничтожать злокачественные клетки, предотвращая их бесконтрольное накопление и образование опухолей.


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