 

Юрий Лоза назвал покушение на Трампа «инсценировкой для умственно отсталых»

17.07.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Музыкант, композитор, продюсер, геодезист, автор всемирно известного хита «Плот» и эксперт широкого профиля Юрий Лоза считает инсценировкой недавнее покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Такое мнение специалист высказал в своей авторской программе «ЛозаGPT» на RuTube. Обсуждение состоялось в рубрике «Интервью», где Лоза задаёт вопросы и сам на них отвечает. Вопрос прозвучал следующим образом: «Как вы относитесь к так называемому покушению на одного из участников президентской гонки в США и почему считаете это инсценировкой для умственно отсталых?»

«Вопрос очень хорошо сформулирован, потому что содержит в себе как минимум половину ответа, – похвалил себя музыкант. – Конечно же, это очень ленивая, очень топорная постановка, и мне это было очевидно в первые минуты, когда я ещё не видел никаких подробностей, фото и видео. На самом деле я их до сих пор не видел, потому что это просто скучно – умному человеку тут всё понятно сразу».

Как объяснил Лоза, опытному снайперу «ничего не стоило отстрелить президенту кусочек уха, когда на кону стоят сумасшедшие рейтинги».

«Это просто классика: корректировка по ветру, расчёт – к орудию, отдать швартовы. А потом замели следы. Нанятого снайпера тут же застрелили, чтобы он ничего не рассказал, а невесть откуда взявшийся фотограф изобразил Трампа героем, – резюмировал эксперт. – Это совершенно традиционные методы Демократической партии, так они берут власть. Что им смогут противопоставить республиканцы во главе с Байденом? Я думаю, теперь им остаётся просто ждать следующего электорального цикла. Actor sequitur forum rei, если вы меня понимаете. Omne vivum ex ovo».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнение: Где в России легко купить жильё, подорожание маленьких квартир и упадут ли цены на новостройки

17.07 / Отдыхающий на Кубани айтишник из Москвы за месяц убедил десятки казаков стать веганами

17.07 / Онколог Олькин перечислил привычки, отказ от которых снижает риск развития рака

17.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Модель уворота Трампа

17.07 / Представлен самый компактный 5G-смартфон Unihertz Jelly Max

17.07 / Мнение: Краткая история Питера

17.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Привет от дяди Леши

17.07 / Флагман от Apple теперь доступен по цене 88 000 рублей

17.07 / Мнение: Гэбуха тянет грабли к vpn

17.07 / Результаты ЕГЭ планируют сделать консультативными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика