Юрий Лоза назвал покушение на Трампа «инсценировкой для умственно отсталых»

Музыкант, композитор, продюсер, геодезист, автор всемирно известного хита «Плот» и эксперт широкого профиля Юрий Лоза считает инсценировкой недавнее покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Такое мнение специалист высказал в своей авторской программе «ЛозаGPT» на RuTube. Обсуждение состоялось в рубрике «Интервью», где Лоза задаёт вопросы и сам на них отвечает. Вопрос прозвучал следующим образом: «Как вы относитесь к так называемому покушению на одного из участников президентской гонки в США и почему считаете это инсценировкой для умственно отсталых?»

«Вопрос очень хорошо сформулирован, потому что содержит в себе как минимум половину ответа, – похвалил себя музыкант. – Конечно же, это очень ленивая, очень топорная постановка, и мне это было очевидно в первые минуты, когда я ещё не видел никаких подробностей, фото и видео. На самом деле я их до сих пор не видел, потому что это просто скучно – умному человеку тут всё понятно сразу».

Как объяснил Лоза, опытному снайперу «ничего не стоило отстрелить президенту кусочек уха, когда на кону стоят сумасшедшие рейтинги».

«Это просто классика: корректировка по ветру, расчёт – к орудию, отдать швартовы. А потом замели следы. Нанятого снайпера тут же застрелили, чтобы он ничего не рассказал, а невесть откуда взявшийся фотограф изобразил Трампа героем, – резюмировал эксперт. – Это совершенно традиционные методы Демократической партии, так они берут власть. Что им смогут противопоставить республиканцы во главе с Байденом? Я думаю, теперь им остаётся просто ждать следующего электорального цикла. Actor sequitur forum rei, если вы меня понимаете. Omne vivum ex ovo».

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