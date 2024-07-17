Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал

Бывшая участница шоу “Дом-2” Алена Водонаева оказалась втянута в новый скандал. Стало известно, что знаменитость выступает ответчиком в судебном деле об экономических спорах по гражданским правоотношениям. К ней выдвинут иск на 740 тысяч рублей.

Согласно открытым источникам, заявление принято от Амиргазиной Камиллы Викторовны. Как видно из ее соцсетей, женщина занимается фотосъемкой, маникюром и обучением мастеров в Москве.

Блогерша пока никак не прокомментировала данное происшествие, поэтому причины судебного требования неизвестны. Однако, возможно, это как-то связано с бизнесом 42-летней знаменитости. Не так давно Водонаева выставила на продажу свой салон красоты в Хамовниках за 2,5 миллиона рублей. Заведение успешно работало более трех лет и набрало около 9 тысяч клиентов за весь период деятельности, как сообщила в объявлении Алена. При этом экс-участница телестройки решила открыть новый бьюти-центр.

Напомним, Алена Водонаева неоднократно становилась участницей громких дел. Ее привлекали за публикации в соцсети, да и сама телеведущая умеет писать исковые заявления (и даже выигрывать суды). Блогерша редко остается в стороне и участвует почти во всех скандалах шоу-бизнеса. Недавно она поддержала Ксению Бородину после ее конфликта в аэропорту Турции. Алена рассказала, что дочери телезвезды Маруся и Теона демонстрируют хорошее поведение в общественных местах, а сама Ксения просто столкнулась с некультурными людьми.