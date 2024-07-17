 

Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал

17.07.2024, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшая участница шоу “Дом-2” Алена Водонаева оказалась втянута в новый скандал. Стало известно, что знаменитость выступает ответчиком в судебном деле об экономических спорах по гражданским правоотношениям. К ней выдвинут иск на 740 тысяч рублей.

Согласно открытым источникам, заявление принято от Амиргазиной Камиллы Викторовны. Как видно из ее соцсетей, женщина занимается фотосъемкой, маникюром и обучением мастеров в Москве.

Блогерша пока никак не прокомментировала данное происшествие, поэтому причины судебного требования неизвестны. Однако, возможно, это как-то связано с бизнесом 42-летней знаменитости. Не так давно Водонаева выставила на продажу свой салон красоты в Хамовниках за 2,5 миллиона рублей. Заведение успешно работало более трех лет и набрало около 9 тысяч клиентов за весь период деятельности, как сообщила в объявлении Алена. При этом экс-участница телестройки решила открыть новый бьюти-центр.

Напомним, Алена Водонаева неоднократно становилась участницей громких дел. Ее привлекали за публикации в соцсети, да и сама телеведущая умеет писать исковые заявления (и даже выигрывать суды). Блогерша редко остается в стороне и участвует почти во всех скандалах шоу-бизнеса. Недавно она поддержала Ксению Бородину после ее конфликта в аэропорту Турции. Алена рассказала, что дочери телезвезды Маруся и Теона демонстрируют хорошее поведение в общественных местах, а сама Ксения просто столкнулась с некультурными людьми.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя!

17.07 / “Вопреки нашим желаниям”: Фомин сообщил детали развода Алсу

17.07 / “Распирает показать”: Утяшева скрывает сына лишь по одной причине

17.07 / “Может присоединиться”: Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими

17.07 / Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение

17.07 / “Я готова извиниться”: в Сети появилось новое видео Лолиты

17.07 / «Чрезмерно дружественный к России и антиамериканский», — Welt о запрещённом МВД ФРГ журнале Compact

17.07 / Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах — избиратели требуют альтернативу

17.07 / Победа Трампа и Вэнса на выборах приведёт к серьёзному сдвигу во внешней политике США

17.07 / Иран отверг обвинения США в покушении на Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика