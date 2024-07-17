Представлен самый компактный 5G-смартфон Unihertz Jelly Max

Компания Unihertz презентовала компактный смартфон Jelly Max, который оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1520×720 пикселей. Разработчики называют Jelly Max самым маленьким 5G-смартфоном благодаря его тонким рамкам.

Устройство работает на чипсете Mediatek Dimensity 7300 и имеет единственную конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (расширяется картой microSD). Смартфон оснащён основной камерой с разрешением 100 Мп и телеобъективом на 8 Мп с 3,4-кратным оптическим зумом. Селфи-камера имеет датчик разрешением 32 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Среди других особенностей выделяют поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, FM-радио и программируемую кнопку на корпусе.

Размеры Jelly Max составляют 128,7х62,7х16,3 мм, а вес — 180 грамм. Задняя панель смартфона имеет прозрачную крышку.

В настоящее время Jelly Max доступен для сбора средств на Kickstarter за $259 (около 22,8 тыс. рублей). Ожидается, что смартфон поступит в продажу в октябре 2024 года.