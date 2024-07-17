 

Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение

17.07.2024, 16:00, Новости дня
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Развод Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым отложен. Супруги обсуждают нелегкое решение – с кем останутся дети. Вопрос об опекунстве поднял коуч, по его просьбе суд перенесли на 15 августа 2024 года.

Исполнительница хита “Вою на луну” еще в конце мая подала заявление на развод. Это произошло в один день с певицей Алсу. После предварительной беседы супругам дали месяц, чтобы примириться. Развод должен был состояться в начале июля, но заседание было отложено. Как видно, 15 июля супруги тоже не пришли к компромиссу, поэтому встретятся в суде ровно через месяц. Что удивительно, никаких имущественных претензий нет ни у Нюши, ни у Сивова. Вот только решить, с кем останутся шестилетняя дочь Симба-Серафима и двухлетний сын Саффрон, родители пока не смогли.

После расставания пары дети остались жить с отцом в Эмиратах, Нюша навещает их при любой возможности. У ребят в Дубаях есть друзья, они привыкли к этому климату, и мама с папой решили не менять им привычную обстановку столь резко.

Большую часть времени дети проводят с нянями, поскольку Игорь Сивов постоянно занят на работе. Да и привычнее, что после развода дети остаются с мамой. Тем более что Нюша не собирается препятствовать общению отца с сыном и дочерью. Поэтому не ясно, почему бизнесмен принял такое решение и чего он на самом деле желает добиться.


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