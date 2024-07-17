Флагман от Apple теперь доступен по цене 88 000 рублей

Флагманский смартфон iPhone 15 Pro значительно подешевел на российском рынке, опустившись в цене до впечатляющих 87 700 рублей. Об этом рассказал портал “Палач”.

Сначала iPhone 15 Pro был доступен по цене от 150 000 до 170 000 рублей, однако значительное снижение стоимости сделало его более доступным для широкого круга потребителей. За эту цену покупатели получат первоклассный гаджет, оснащенный 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, мощным чипсетом A17 Pro и первоклассной тройной камерой с основным сенсором 48 Мп, ультраширокоугольным модулем 12 Мп и телеобъективом 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Кроме того, смартфон отличается прочным титановым корпусом. Модель с накопителем 128 ГБ, который может оказаться недостаточным для активного использования, предлагается по стартовой цене 87 700 рублей.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на версию с накопителем 256 ГБ, которая стоит от 94 000 рублей. Эта модификация позволит пользователям полноценно использовать смартфон в течение нескольких лет.