 

Флагман от Apple теперь доступен по цене 88 000 рублей

17.07.2024, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Флагманский смартфон iPhone 15 Pro значительно подешевел на российском рынке, опустившись в цене до впечатляющих 87 700 рублей. Об этом рассказал портал “Палач”.

Сначала iPhone 15 Pro был доступен по цене от 150 000 до 170 000 рублей, однако значительное снижение стоимости сделало его более доступным для широкого круга потребителей. За эту цену покупатели получат первоклассный гаджет, оснащенный 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, мощным чипсетом A17 Pro и первоклассной тройной камерой с основным сенсором 48 Мп, ультраширокоугольным модулем 12 Мп и телеобъективом 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Кроме того, смартфон отличается прочным титановым корпусом. Модель с накопителем 128 ГБ, который может оказаться недостаточным для активного использования, предлагается по стартовой цене 87 700 рублей.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на версию с накопителем 256 ГБ, которая стоит от 94 000 рублей. Эта модификация позволит пользователям полноценно использовать смартфон в течение нескольких лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Кардиолог Деревянкина назвала опасные сигналы, указывающие на проблемы с сердцем

17.07 / Мнение: Где в России легко купить жильё, подорожание маленьких квартир и упадут ли цены на новостройки

17.07 / Отдыхающий на Кубани айтишник из Москвы за месяц убедил десятки казаков стать веганами

17.07 / Онколог Олькин перечислил привычки, отказ от которых снижает риск развития рака

17.07 / Юрий Лоза назвал покушение на Трампа «инсценировкой для умственно отсталых»

17.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Модель уворота Трампа

17.07 / Представлен самый компактный 5G-смартфон Unihertz Jelly Max

17.07 / Мнение: Краткая история Питера

17.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Привет от дяди Леши

17.07 / Мнение: Гэбуха тянет грабли к vpn

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика