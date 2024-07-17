 

Мнение: Гэбуха тянет грабли к vpn

17.07.2024, 15:45, Разное
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Стоит уже, пожалуй, отметить, что в РФ в последнее время тихой сапой, но с нарастающим остервенением глушат ВПН-сервисы (vpn). А поскольку сами в России делать ничего не могут и не умеют (кроме трехтонных бомб), то, очевидно, скотам опять “подмогли” друзья с “раскосыми и жадными глазами” – китайцы. Поделились, типа, достижениями народного хозяйства. Впрочем, китайцы сами тоже ничего изобрести не могли – эти уперли, стало быть, у американцев.

А вот зачем американцам это понадобилось – вот это непонятно. Сами лечат, сами калечат. Фу. Нельзя быть такими всеядными.

Источник: Размышления вольного социолога


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