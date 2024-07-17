Результаты ЕГЭ планируют сделать консультативными

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17.07.2024, 15:33, Разное
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В Минобрнауки состоялся круглый стол «ЕГЭ: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого эксперты обсудили методы усовершенствования проверки знаний абитуриентов и набора в вузы.

Участники собрания пришли к выводу, что существующий алгоритм зачисления в учебные заведения не соответствует требованиям высшей школы.

Во Всероссийской ассоциации высших учебных заведений предложили уменьшить значимость набранных в ходе ЕГЭ баллов либо вовсе не учитывать результаты выпускных экзаменов, либо признавать их консультативными.

– Результаты ЕГЭ позволяют оценить знания абитуриента исключительно в рамках школьной программы и нерепрезентативны относительно возможности его обучения по программе высшей школы, ведь множество специальностей в университетах не соответствуют школьным, – пояснил председатель Всероссийской ассоциации вузов Сергей Строменков. – Поэтому мы можем учитывать результаты частично или не учитывать их вообще.

В министерстве сочли такой подход разумным, отметив, что каждый вуз сможет самостоятельно принимать решение о приоритете баллов ЕГЭ. На некоторые специальности зачисление будет происходить по прежней схеме – тут речь прежде всего идёт о педагогических вузах и специальностях с низким конкурсом.

– Отмена ЕГЭ позволит на дополнительном экзамене в вузе провести качественный набор студентов, в том числе вернуть возможность поступления группам лиц, которые по тем или иным причинам не могут показать высокий результат на экзамене, – заявил замминистра образования Анатолий Байдаков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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