“Я готова извиниться”: в Сети появилось новое видео Лолиты

Лолита Милявская лишилась возможности выступать в России на протяжении полугода из-за появления на “голой вечеринке” Насти Ивлеевой. Вскоре, вероятно, благодаря примерному поведению артистка вернулась на сцену. Более того, она стала одной из ведущих музыкальной премии, которая отгремела в июне.

На днях Лолита представила поклонникам новую музыкальную работу – клип на песню OFFSET. В видеоролике артистка предстает в образе артистки, лишившейся заработка из-за своего поведения. Очевидно, это является отсылкой на реальность – скандал декабря 2023 года, когда певица ползала по полу в откровенном наряде на вечеринке блогерши.

В начале клипа Лолита говорит с кем-то по телефону, заверяя собеседника, что не станет ни перед кем извиняться. Но уже в конце видео, после выступления с новой песней перед сомнительной публикой, артистка снова разговаривает по телефону: “Я готова извиниться. Концерты будут?”. Вероятно, персонаж певицы в клипе осознал свою ошибку, наверняка, как и она сама.

Ранее Лолиту Милявскую снова раскритиковали за внешний вид. Артистка вышла на сцену в необычных джинсах. “Разорваны до темных щелей”, – заметили в Сети. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.