 

На бирже CoinDCX пройдёт листинг Hamster Kombat

17.07.2024, 14:40, Разное
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Разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat объявили о скором листинге на бирже CoinDCX и намекнули на предстоящее проведение AirDrop.

В официальном аккаунте Hamster Kombat в соцсетях появилось сообщение о «скором» размещении на CoinDCX. Также разработчики упомянули о предстоящем раздаче токенов, предложив игрокам привязать свои TON-кошельки и ожидать дальнейших инструкций в течение суток.

Ранее в сети появились слухи о том, что листинг HMSTR и последующий AirDrop состоятся в июле, однако представители Hamster Kombat не подтверждали эту информацию.

Hamster Kombat — популярная игра, в которой пользователи нажимают на хомяка на экране для сбора бонусов и получения очков. Разработчики обещают, что после листинга игроки смогут обменять свои очки на реальную криптовалюту.

Однако эксперты рынка предупреждают, что из-за большого числа участников распределение токенов может оказаться сложным, а заработок в игре не следует ожидать в больших объёмах.


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