Рупор кремлевской пропаганды: Microsoft сокращает борцов за инклюзивность и разнообразие

Microsoft сокращает борцов за инклюзивность и разнообразие

Microsoft обвиняют в закрытии одной из ключевых команд по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в прошлом месяце, согласно язвительному внутреннему письму, отправленному различным сотрудникам бывшим руководителем команды. В этом письме бывший руководитель DEI также обвиняет исполнительное руководство Microsoft в "расследованных и доказанных фактах дискриминации, притеснений и токсичности".

Как впервые сообщило издание Business Insider (а затем подтвердило IGN), бывший руководитель DEI разослал внутреннее письмо, в котором объяснил, что его «должность и команда были ликвидированы» с 1 июля в связи с «изменением потребностей бизнеса Microsoft». На момент написания статьи о масштабах увольнений не сообщили ни бывший руководитель DEI, ни сама Microsoft, хотя пресс-секретарь Джефф Джонс опубликовал заявление для Business Wire, в котором объяснил, что обязательства компании в области D&I «остаются неизменными».

Далее в этом внутреннем письме говорится, что команды DEI по всему миру бизнеса находятся под угрозой. Он также утверждает, что многие компании считают, что команды DEI «больше не являются разумными и важными для бизнеса, как это было в 2020 году».

На мой взгляд, время было выбрано безупречно, чтобы предприятия по всему миру могли пересмотреть свои дальнейшие действия, если их федеральные контракты окажутся под угрозой, если работа будет продолжена.

Далее в письме восхваляются люди, работающие в командах DEI Microsoft, и говорится, что «невозможные горы были сдвинуты с места», но они также стали объектом «расследованных и доказанных актов дискриминации, притеснений и токсичности».

https://www.playground.ru/misc/news/glava_likvidirovannogo_podrazdeleniya_inklyuzivnosti_obvinil_rukovodstvo_microsoft_v_toksichnosti-1711744 – цинк

Толерастия и инклюзивность, как оказалось, плохо продается. Поэтому краник частично прикручивают, чтобы снизить убытки. Флойд бы не одобрил.

—