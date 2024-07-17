 

Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину

17.07.2024, 13:45, Разное
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Не так давно народная артистка России Лариса Долина удивила зрителей, пришедших на ее концерт. После выступления 68-летняя певица отказалась брать преподнесенный поклонницей букет лилий, объяснив это аллергией. Интернет-пользователи раскритиковали исполнительницу хита “Погода в доме”. Мол, она могла бы проявить вежливость, взяв цветы и отложив их в сторону.

“Человек ей от души дает. Больше стояла над лилией объясняя”, “Можно было без лишних комментариев взять и сразу же убрать в сторону”, “Долина могла бы ничего не говорить, в следующий раз к ней все придут без цветов, ведь у нее аллергия”, “В зале в миллион раз больше аллергенов, чем в этом букете, но ведь деньги не пахнут”, – сокрушаются пользователи Сети.

Певица Слава хорошо запомнила поступок Долиной. Уже на своем концерте она высмеяла Ларису Александровну, отказавшуюся принимать цветы от поклонницы. 44-летняя певица, увидев фанатов с букетами, заявила, что у нее нет аллергии, после чего громко посмеялась.

Ранее Лариса Долина поделилась, как она справляется с травлей без помощи психолога. Слова народной артистки России приводили “Дни.ру”.


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