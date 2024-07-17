В Белоруссии пресечена попытка открыть первое заведение общепита с хашбраунами в меню

В Минске по обвинению в терроризме задержан 43-летний ресторатор Вадим Прокопенко, открывший заведение быстрого питания «Беларускія хашбраўны».

Мужчине вменяется совершение деструктивных действий, направленных на дестабилизацию обстановки и свержения государственного строя Республики Беларусь.

Поводом для задержания стало обращение одного из неравнодушных граждан, 67-летнего пенсионера Анатолия Жуковича, заметившего, что после употребления хашбраунов, посетители заведения начинали сомневаться в безальтернативности политики, проводимой Александром Лукашенко, положительно отзываться о Светлане Тихановской, обсуждать новости из экстремистских Telegram-каналов и призывать к введению санкций.

– Раньше на этом месте была неплохая рюмочная, куда можно было зайти, — рассказывает потерпевший. — Но однажды я пришёл и увидел вывеску «Хашбраўны». Я вначале подумал, неужели кто-то из этих ***** свой клуб в Минске открыл. Зашёл разобраться, но администратор заведения угостил меня рюмкой крамбабули. После рюмки я начал замечать, что меня посещают странные мысли: я начал задумываться о низких пенсиях, справедливости налога на тунеядство, отъезде из страны программистов. Я сразу заподозрил в этом что-то неладное и понял, что этот змагар мне что-то подсыпал.

После проведенного обыска выяснилось, что владелец заведения выполнял задание польской разведки по уничтожению белорусской идентичности. Открыв свою сеть быстрого питания, Прокопенко должен был вывести из обращения слово «драник», заменив его англицизмом «хашбраун». В квартире у задержанного было найдено около 800 тысяч долларов США, вероятно, необходимых для раскрутки деструктивной сети питания. Сейчас ресторатору грозит до 25 лет тюрьмы.

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