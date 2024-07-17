Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах — избиратели требуют альтернативу

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Опрос компании BlueLabs, финансируемый демократами, показал, что Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах по всей стране, включая пять, которые он выиграл у республиканца в 2020 году. Причём, как отмечает CNN, почти все демократы, которых компания приводила избирателям в качестве альтернатив для победы над Трампом, показали лучшие результаты, чем сам президент.

ДЖЕЙК ТАППЕР, ведущий CNN: Мне удалось заполучить результаты опроса, проведённого компанией BlueLabs. Это опрос, финансируемый некоторыми демократическими спонсорами, — и такого рода проекты сейчас идут по всей стране. Он представляет из себя опрос 15 тысяч избирателей в некоторых «колеблющихся» штатах.

И он показывает, что, во-первых, как уже демонстрировали результаты опроса от начала июля, президент Байден уступает Дональду Трампу в 14 ключевых штатах по всей стране. Причём сюда входят не только те пять штатов, которые Байден выиграл у Трампа в 2020 году: Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. После дебатов разразилась битва уровня Ватерлоо: положение Байдена нестабильно в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гэмпшире.

Этот опрос также был направлен на изучение альтернативных вариантов. Прежде всего, выяснилось, что почти все демократы, которых приводила в качестве альтернатив эта опросная компания, показали лучшие результаты, чем президент. В их число входит вице-президент Харрис, а четвёрку лидеров в семи «колеблющихся» штатах составляют сенатор Марк Келли из Аризоны, Уэс Мур из Мэриленда, Джош Шапиро из Пенсильвании и Гретхен Уитмер из Мичигана. У опроса был целый комплексный подход к изучению того, смогут ли демократы «отвоевать» голоса, которыми сейчас заручается Трамп, и вернуть их обратно себе — и эта четвёрка стала лидерами опроса.

Опять же, это всего лишь один опрос, но он прекрасно показывает, в каком состоянии сейчас находится Демократическая партия. За исключением, может быть, двух или трёх помощников президента Байдена и, я полагаю, его ближайших родственников, демократы всерьёз ищут альтернативного кандидата.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 июля 2024 года.