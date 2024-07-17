Мнение: Гриб и садовый гном, или проблема памятников советским вождям

Самовольно установленный памятник Сталину удалось отстоять, однако высокой ценой. Чтобы отбиться от местных властей, коммунистам пришлось назвать своего покойного вождя… садовым гномом. Декоративные садовые фигуры можно ставить на частной территории без согласований, поэтому полиции города Бор пришлось с установкой трёхметрового усатого садового гнома смириться (ссылка).

Это, конечно, несправедливо, так как при Иосифе Виссарионовиче наказание за подобные шутки было бы быстрым и суровым. Кроме того, монархисты предпочли бы скорее разрушить памятник императору, чем назвать его садовым гномом, спровоцировав тем самым насмешки политических противников.

Ещё большая несправедливость, однако, совершается сейчас в моём родном Петербурге. Памятник Ленину на Московской площади будут реставрировать… за государственный счёт (ссылка). Недавно в Москве аналогичные работы обходились бюджету в 12 млн рублей за каждого Ленина (ссылка). В Петербурге, полагаю, стоимость работ будет значительно выше, так как конкретно этот Ленин, известный также из-за характерной позы как «Ленин на подтанцовке», огромен — 16 метров высотой.

Во-первых, памятников Ленину в России вообще быть не должно — по той же причине, по которой у нас не должно быть памятников хану Батыю, который вторгся в наши пределы в 13-м веке. Памятник Батыю будет органично смотреться в Монголии, а памятник Ленину — в Германии или на Украине, то есть в странах, которым Ленин сделал роскошные подарки за русский счёт. Ставить Ленину памятник в России нелепо: для нас это захватчик, а не герой.

Что характерно, даже на Украине, которую Ленин создал из русских земель, и в Германии, к ногам которой Ленин бросил русскую победу в 1918 году, памятники Ленину сносят. Мы — не сносим, хотя нам Владимир Ильич принёс не пользу, а огромный вред.

Во-вторых, как сам Ильич, так и его современные последователи — рьяные борцы с памятниками. Ленин массово сносил «идеологически неверные» монументы, а нынешние коммунисты активно пиарятся около каждой мемориальной доски, которую считают хоть немного спорной. Иногда, кстати, неокомми оказываются правы: мемориальную доску маршалу Маннергейму действительно следовало снять со стены, хоть Финляндия и перешла на нашу сторону в конце Второй мировой войны. В любом случае, кажется странным сохранять памятники вандалу, который в зеркальной ситуации не колебался бы ни единой секунды: приказал бы снести все идеологически неверные памятники, и всё.

В-третьих, памятник — это один памятник. Когда памятников становится много, а статуй Ленина в России до сих пор тысячи, памятники превращаются из предметов искусства в культовый объект. В России четыре традиционные религии — православие, ислам, иудаизм и буддизм (ссылка). Марксизма-ленинизма в этом коротком списке нет, так как это нетрадиционная и враждебная России религия, которая принесла нам немало зла. Если Ленин нужен кому-то именно как памятник, то надо оставить три-пять лучших памятников на всю Россию, а остальные 6 тысяч отправить в запасники или раздать членам КПРФ в качестве садовых гномов, чтобы они ставили их на собственных участках, подальше от глаз обычных горожан.

Наконец, в-четвёртых, я нахожу в корне неверным идею содержать памятники Ленину за общественный счёт. Маргарет Тэтчер в своё время указала на главную проблему социализма — рано или поздно у социалистов заканчиваются чужие деньги. Пора, наконец, действительно лишить любителей Ленина доступа к чужим деньгам.

Неокомми считают нужным содержать все эти 6 тысяч памятников Владимиру Ильичу? Хорошо, но пусть тогда хотя бы платят за это. Полагаю, в масштабах России реставрация и ремонт этих монументов трагической эпохи обходится в 3 млрд рублей ежегодно. В КПРФ числятся 160 тысяч человек. Делим одно на другое и получаем примерно 1500 рублей на одного коммуниста в месяц.

Мне кажется, вполне посильно. Как полагаете?