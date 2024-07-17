 

На мобильные телефоны зарубежного производства введут пошлину 30 процентов для поддержки отечественного производителя

17.07.2024, 11:13, Разное
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Россиянам, которые захотят приобрести мобильный телефон зарубежного производства, придётся доплатить 30 процентов его стоимости в виде пошлины, нацеленной на поддержку отечественных производителей – соответствующее предложение одобрил Минпромторг.

Письмо с соответствующей инициативой направила в правительство Ассоциация производителей портативной электроники (АППЭ).

– Сложилась ситуация, в которой потребитель без всяких на то оснований «голосует рублём» за импортную продукцию от таких компаний, как Samsung, Huawei или Apple – вместо того, чтобы дать шанс известным отечественным маркам смартфонов, таким как Vertigo, SAMSON или Mobix, которые ничем не хуже, – говорится в письме.

Как отмечают производители, за меньшую цену российские производители готовы дать лучшие характеристики – так, российский телефон Sens SNS-990 Super может похвастаться 300-мегапиксельными снимками и 60-кратной супер-интерполяцией, в то время как у флагманского Huawei камера в 6 раза хуже (всего лишь 50 Мпикс) и нет технологии интерполяции. Программное обеспечение при этом ничем не отличается от тех же смартфонов Samsung – и отечественные, и корейские телефоны работают на ОС Android.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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