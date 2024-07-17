Победа Трампа и Вэнса на выборах приведёт к серьёзному сдвигу во внешней политике США

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Если Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс победят на предстоящих президентских выборах, это приведёт к «очень значительному сдвигу» во внешней политике США, пишет Sky News. В частности, в Британии опасаются, что их победа может привести к немедленному прекращению всей финансовой и военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.



AP

Выбор Трампом Джей Ди Вэнса — ярого критика как помощи Украине со стороны США, так и финансирования европейской безопасности американскими налогоплательщиками — в качестве кандидата в вице-президенты сигнализирует о том, что в случае их победы во внешней политике США произойдёт «очень значительный сдвиг», пишет Sky News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Великобритании.

39-летний сенатор-республиканец — бывший морской пехотинец и относительно новый человек в политике — в январе вполне может стать следующим вице-президентом Соединённых Штатов.

Судя по его выступлениям и интервью, Вэнс, как и его босс, стремится проводить политику «Америка прежде всего» даже в ущерб старым союзам, таким как НАТО и борьба Запада с Россией на Украине.

Новый напарник Трампа выступает за мирные договорённости между Москвой и Киевом.

При этом приоритетное внимание Вэнс уделяет угрозам со стороны Китая и Ирана.

Бывший высокопоставленный представитель британского оборонного ведомства в общении со Sky News высказал прогноз, что приход в Белый дом Трампа и Вэнса приведёт к «немедленному прекращению всей финансовой и военной помощи Украине».

