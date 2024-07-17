 

Иран отверг обвинения США в покушении на Трампа

17.07.2024, 9:33, Новости дня
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Тегеран по-прежнему намерен привлечь к ответственности американцев, виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани, однако будет делать это только путём «правовых и судебных процедур на внутреннем и международном уровне». Такое заявление в интервью CNN сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на фоне обвинений в том, что Иран причастен к покушению на Дональда Трампа.


AP

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в интервью CNN отверг информацию о том, что его страна причастна к покушению на убийство Дональда Трампа. Ранее телеканал сообщал о том, что Секретная служба США активизировала меры по охране экс-президента после того, как появилась информация о планах Ирана ликвидировать политика.

В ходе интервью ведущий CNN спросил Кани, не был ли этот заговор местью за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного иранского генерала, погибшего в январе 2020 года при администрации Трампа.

«Я прямо заявил вам, что мы прибегнем к правовым и судебным процедурам на внутреннем и международном уровне, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и военных советников, причастных к убийству генерала Сулеймани», — заявил Кани. На вопрос о том, означает ли это отказ от применения насильственных мер, политик ответил: «Мы будем прибегать только к иранским и международным правовым и судебным процедурам».

«Американцы откровенно заявили о том, что они убили иранского военачальника. Поэтому это наше естественное право — следить за этим вопросом. И виновные в этом деле должны предстать перед справедливым судом», — приводит слова иранца CNN.


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