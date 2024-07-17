Диктор рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию

Одно время Владимир Березин дружил с Аллой Пугачевой, что называется, домами. “У меня до сих пор цел подарок, который Алла Борисовна с супругом вручили мне на 50-летие (сейчас ведущему 67 лет – Прим. ред.), – рассказал диктор. – Это три красивые хрустальные рюмочки и икорница. Они у меня стоят на почетном месте. В ту пору Пугачева уже была с Галкиным (признан в России иностранным агентом – Прим. ред.) а я помогал его первому выступлению в Кремле – головой за него отвечал”.

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации “Внуково-3” частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и паспорт еврейского государства Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года.

Но вернется ли Примадонна в родные палестины? “Спросите у Галкина

(признан в России иностранным агентом – Прим. ред.) – он даст более точный ответ, – улыбается Березин. – Хотя я лично ее жду. Потому что рос, взрослел, а теперь начинаю стареть с ее песнями. Для меня она – человек, которого слышали и слушали, под песни которого танцевали и любили”.