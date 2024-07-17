В Hamster Kombat появился ежедневный шифр

Разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat обновили ежедневный шифр. Угадавшие код с 16 по 17 июля получат вознаграждение в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR.

Для ввода шифра нужно открыть раздел “Ежедневный шифр” в главном меню. Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире. Так, для ввода актуального слова LOOP используется следующая последовательность: L – «. – . .», O – «– – –», O – «– – –», P – «. – – .». Шифр действителен до 22:00 по московскому времени.

Hamster Kombat обещает конвертацию баллов в криптовалюту после листинга. Однако эксперты предупреждают о возможных сложностях в распределении токенов и советуют не рассчитывать на значительные заработки. Среди конкурентов Hamster Kombat в Telegram: Blum, Catizen и другие.