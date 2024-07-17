Украинские беженцы в Великобритании могут оказаться на улице

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Тысячи украинцев рискуют лишиться крова или подвергнуться различным видам эксплуатации, пишет The Guardian со ссылкой на данные Британского Красного Креста. Правительственная программа поддержки даёт сбои из-за недостаточной подготовки и поддержки предоставляющих жильё, проблем во взаимопонимании между гостями и хозяевами, а также сложностей в оценке частных предложений.



AP

В Великобритании тысячи украинцев могут стать бездомными или подвергаться эксплуатации, приводит The Guardian предупреждение Британского Красного Креста. В докладе организация указывает, что многие беженцы столкнулись с провалами правительственной программы поддержки, а также недостатком подготовки и поддержки хозяев жилья.

С начала программы «Дома для Украины» на остров переехало 200 тыс. семей, однако более 9 тыс. могут потерять кров. Чаще всего причинами становятся ухудшение отношений с принимающей семьёй и сложности с оценкой частного рынка жилья. Одну украинку выставили за дверь в полночь, и ей пришлось спать на пляже, другой за два года пришлось сменить шесть различных локаций и уехать обратно, а третьей предложили жильё со скрытыми камерами в спальне.

Среди украинцев шанс оказаться на улице в четыре раза выше, чем у других жителей Великобритании. Красный Крест призывает улучшить защитные механизмы при размещении беженцев и предоставить больше помощи в оценке частных вариантов размещения. Кроме того, организация выступает за увеличение фонда доступного жилья и введение национальной интеграционной стратегии для обеспечения более справедливой поддержки для всех мигрантов.