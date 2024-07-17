 

Украинские беженцы в Великобритании могут оказаться на улице

17.07.2024, 7:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Тысячи украинцев рискуют лишиться крова или подвергнуться различным видам эксплуатации, пишет The Guardian со ссылкой на данные Британского Красного Креста. Правительственная программа поддержки даёт сбои из-за недостаточной подготовки и поддержки предоставляющих жильё, проблем во взаимопонимании между гостями и хозяевами, а также сложностей в оценке частных предложений.


AP

В Великобритании тысячи украинцев могут стать бездомными или подвергаться эксплуатации, приводит The Guardian предупреждение Британского Красного Креста. В докладе организация указывает, что многие беженцы столкнулись с провалами правительственной программы поддержки, а также недостатком подготовки и поддержки хозяев жилья.

С начала программы «Дома для Украины» на остров переехало 200 тыс. семей, однако более 9 тыс. могут потерять кров. Чаще всего причинами становятся ухудшение отношений с принимающей семьёй и сложности с оценкой частного рынка жилья. Одну украинку выставили за дверь в полночь, и ей пришлось спать на пляже, другой за два года пришлось сменить шесть различных локаций и уехать обратно, а третьей предложили жильё со скрытыми камерами в спальне.

Среди украинцев шанс оказаться на улице в четыре раза выше, чем у других жителей Великобритании. Красный Крест призывает улучшить защитные механизмы при размещении беженцев и предоставить больше помощи в оценке частных вариантов размещения. Кроме того, организация выступает за увеличение фонда доступного жилья и введение национальной интеграционной стратегии для обеспечения более справедливой поддержки для всех мигрантов.


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