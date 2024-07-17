«Чрезмерно дружественный к России и антиамериканский», — Welt о запрещённом МВД ФРГ журнале Compact

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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила о запрете и закрытии журнала Compact, счета издательского дома арестованы, Ведомство по защите конституции проводит обыски в издательстве и доме главного редактора. Журнал обвиняют во «враждебности к конституции Германии». Корреспондент Die Welt указывает, что речь идёт о популярном правом журнале с десятками тысяч подписчиков, который близок к «Альтернативе для Германии» (АдГ) и известен своей пророссийской, антимигрантской и антиамериканской направленностью.

КАРСТЕН ХЭДЛЕР, ведущий Die Welt: Из федерального министерства внутренних дел в Берлине для нас Мариан Грунден. Мариан, это действительно произошло неожиданно, как министр внутренних дел Нэнси Фезер обосновывает запрет (журнала. — ИноТВ) Compact?

МАРИАН ГРУНДЕН, корреспондент Die Welt: Это обосновывается тем, что, он был рупором правоэкстремистской сцены, и нужно добавить, был враждебен к конституции. Так оценивают этот журнал. Но антиконституционализма далеко не достаточно, что обосновать запрет в Германии. Эта антиконституционная природа должна быть выражена в агрессивной, боевой форме.

И это было признано доказанным здесь, в Федеральном министерстве внутренних дел, и, конечно, было основано на данных и расследованиях Ведомства по защите конституции. И поэтому и были организованы эти обыски, целью которых не только найти доказательства, подтверждающие это подозрение, но и конфисковать активы.

И эти активы, говорят, довольно большие, потому что журнал Compact имел огромный охват. Например, только во время пандемии коронавируса тираж журнала составил 80 тыс. экземпляров. И на их YouTube-канале тоже много подписчиков. Сотни тысяч смотрят ежедневные видеоролики и это, конечно, чрезмерный охват, на котором распространяется этот конспирологический, порой антисемитский, антиамериканский контент.

И да, с одной стороны, он, конечно, считался рупором АдГ, но были и тесные контакты с Идентаристский движением*, а также с небольшими партиями, такими как «Свободные Саксонцы», которые считаются правыми экстремистами. А Юрген Эльзассер, главред, в прошлом году снова призвал, цитата: «к свержению режима», что, вероятно, также дало ещё одно основание к дальнейшему продвижению расследования. И это, конечно же, это заявление, которым он официально попросил Федеральное ведомство по защите Конституции внимательно изучить это дело.

Факт таков: этот журнал сейчас запрещён. Хотя на самом деле на ближайшие недели был назначен фестиваль, который назывался «Фестиваль патриотов», на который был также приглашён Мартин Зельнер, ведущий деятель идентаристов, который должен был там выступить и которому фактически уже был объявлен запрет на въезд в Германию. А также Максимилиан Кра, главный кандидат от АдГ на европейских выборах, который выделился в этой избирательной кампании благодаря масштабным скандалам и влиянию со стороны России, упоминаемому снова и снова.

Говорят, что это влияние РФ также существовало и на этот журнал. Говорят, что журнал действовал чрезвычайно дружелюбно к России. То есть, вы можете видеть спектр, в котором находился этот журнал и этот главный редактор.

Дата выхода в эфир 16 июля 2024 года.

* Идентаризм — правое общеевропейское движение, выступающее против миграции в Европу, за сохранение национальной идентичности, за сохранение национальных государств и против исламизации Европы (прим. ИноТВ).