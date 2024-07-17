Forbes – на Украине артиллерия остаётся «богом войны», и у России в ней явное преимущество

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БПЛА, барражирующие боеприпасы, РЭБ и высокоточное оружие не изменили военную стратегию Украины и России: обе армии по-прежнему отдают главную роль артиллерии. Forbes отмечает, что РФ в этом плане имеет преимущество перед Украиной, так как у неё больше гаубиц, «чем у любой другой страны», и у неё лучше налажено производство снарядов.



AP

За 29 месяцев украинского конфликта РФ и Украина испробовали различные тактики и стратегии, но, как отмечает журнал Forbes, один аспект остаётся неизменным: «обе стороны в значительной степени полагаются на артиллерию». Журнал при этом отмечает, что и в этой области РФ доминирует. «Русские выстреливают примерно 10 тыс. снарядов в день, в то время как украинцы выстреливают примерно 2 000 снарядов в день».

И ВСУ и Вооружённые силы России в своей стратегии отводят артиллерии решаю роль. Она используется как для обороны, для того чтобы уничтожить моторизированный военный транспорт и заставить противника наступать малыми, пешими группами. Так и для наступления, выступая в роли прикрытия, заставляя противника укрываться в окопах от огня, пока пехота наступает. Журнал считает, что тем самым обе армии унаследовали советскую военную стратегию, возникшую во Второй мировой войне.

Схожая роль артиллерии в обеих армиях, однако, не означает равные возможности. «Украина использует смесь старого советского оборудования, такого как 2С3 «Акация», и нового оборудования, предоставленного НАТО, включающего в себя американскую M109 Paladin, британскую AS-90 и французскую CAESAR», — пишет Forbes. Журнал признаёт, что такое большое количество различной техники стало проблемой для ВСУ. Украина сильно зависит от поставки снарядов для западной техники, которую она сама не производит.

«Между тем российская армия имеет больше артиллерии, чем любая другая армия в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем армия США», — продолжает журнал. Две основных самоходных гаубицы Вооружённых сил РФ — это советская 2С19 Мста-С и её более новая версия 2С33 Мста-СМ2. Forbes отмечает, что российский ВПК «имеет производственную мощность в 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, что позволяет ей соответствовать темпам использования армией».

Появление новых типов оружия, таким как БПЛА, барражирующие боеприпасы, высокоточные снаряды и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не произвело революции на поле боя. Они скорее дополнили тактики использования традиционной артиллерии.

Издание отмечает, что российская РЭБ быстро сводит на нет всё преимущество от современного высокоточного оружия. «Артиллерийские снаряды не имеют внутренней электроники, что делает их надёжным оружием для уничтожения целей противника» и поскольку «ожидается, что радиоэлектронная борьба будет играть всё более важную роль, обе стороны, вероятно, вернутся к использованию более традиционных артиллерийских систем».