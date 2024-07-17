Мнение: Зачем этот город??

Поговорили о Питере в комментах; какие-то местные сумасшедшие стали говорить про некий “город Ниен”, на месте якобы которого и вырыли в болоте Питер… Этим они разбередили мои старые раны.

“Все это бред, и бред довольно безумный. Не надо вестись на явную пургу.

Суть дела в том, что все это побережье нахрен никому не нужной северной части Балтийского моря не имело никакого населения. Там просто НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. Расти там ничего не растет, зверья тоже никакого нет, стадам коров или коз пастись негде и незачем. Это холод, болота, бурелом. Никакой связи с ЛЮДЬМИ там тоже нет: вглубь иди (типа “по направлению к России”) — будешь продираться без каких-либо дорог сотни км — и никого не встретишь. Продерешься — ну, добредешь до скудных, нищих как церковные мыши деревень Северной Руси, которым самим всю жизнь жрать нечего.

50-100 человек — максимум. Какие там “церкви”. Это было максимально гиблое место. Почитайте историю того же Питера: в него были вбуханы чуть ли не почти все доходы всей этой идиотской Российской империи за 200 (двести!!) лет, там прорыли тысячи каналов на сотни км, понастроили из привозного камня город на болотах ВРУЧНУЮ — и только в самом начале 20 века (!) Петербург обрел хоть какую-то основу для самостоятельной жизни. По сути, Питер — это как полностью отстроенная космическая станция на Луне — из материалов, которые 200 лет трудолюбивые как китайцы русские возили ракетопланами с Земли.

Нахрена только? Создание Питера из ничего в абсолютно пустынном месте на никому не нужном болоте, ценой огромного напряжения всех сил нищей “империи” — это какая-то беспредельная шизофрения. Как бы хорош ни получился Питер — это того не стоило. Таких усилий и таких смертей НИЧЕГО не могло бы стоить. Древний, блин, Египет. Пирамиды. Черт его знает что это вообще такое.

Кстати, что забавно: под Питером ведь даже сейчас НИЧТО не растет. Вся эта “столица империи” целиком и полностью жила с момента постройки на ПРИВОЗНОМ продовольствии. 200 с лишним лет! Голова кругом. Что же это было, вашу мать? Какая, нафиг, “столица” в дальнем пыльном углу на берегу холодного моря, город, к которому не было, с одной стороны, дорог по суше, а с другой – который до 1900 года не имел и порта?”