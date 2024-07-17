 

Мнение: Зачем этот город??

17.07.2024, 3:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поговорили о Питере в комментах; какие-то местные сумасшедшие стали говорить про некий “город Ниен”, на месте якобы которого и вырыли в болоте Питер… Этим они разбередили мои старые раны.

“Все это бред, и бред довольно безумный. Не надо вестись на явную пургу.

Суть дела в том, что все это побережье нахрен никому не нужной северной части Балтийского моря не имело никакого населения. Там просто НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. Расти там ничего не растет, зверья тоже никакого нет, стадам коров или коз пастись негде и незачем. Это холод, болота, бурелом. Никакой связи с ЛЮДЬМИ там тоже нет: вглубь иди (типа “по направлению к России”) — будешь продираться без каких-либо дорог сотни км — и никого не встретишь. Продерешься — ну, добредешь до скудных, нищих как церковные мыши деревень Северной Руси, которым самим всю жизнь жрать нечего.

50-100 человек — максимум. Какие там “церкви”. Это было максимально гиблое место. Почитайте историю того же Питера: в него были вбуханы чуть ли не почти все доходы всей этой идиотской Российской империи за 200 (двести!!) лет, там прорыли тысячи каналов на сотни км, понастроили из привозного камня город на болотах ВРУЧНУЮ — и только в самом начале 20 века (!) Петербург обрел хоть какую-то основу для самостоятельной жизни. По сути, Питер — это как полностью отстроенная космическая станция на Луне — из материалов, которые 200 лет трудолюбивые как китайцы русские возили ракетопланами с Земли.

Нахрена только? Создание Питера из ничего в абсолютно пустынном месте на никому не нужном болоте, ценой огромного напряжения всех сил нищей “империи” — это какая-то беспредельная шизофрения. Как бы хорош ни получился Питер — это того не стоило. Таких усилий и таких смертей НИЧЕГО не могло бы стоить. Древний, блин, Египет. Пирамиды. Черт его знает что это вообще такое.

Кстати, что забавно: под Питером ведь даже сейчас НИЧТО не растет. Вся эта “столица империи” целиком и полностью жила с момента постройки на ПРИВОЗНОМ продовольствии. 200 с лишним лет! Голова кругом. Что же это было, вашу мать? Какая, нафиг, “столица” в дальнем пыльном углу на берегу холодного моря, город, к которому не было, с одной стороны, дорог по суше, а с другой – который до 1900 года не имел и порта?”

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Вскоре появится смартфон HMD Skyline с дизайном в духе Nokia Lumia 920

16.07 / Снижение цен на видеокарты AMD предвещает скорый выход новых моделей

16.07 / Визит Орбана стал причиной требования лишить Венгрию права голоса в ЕС

16.07 / Статус российских спортсменов на Олимпиаде в Париже обсуждают в Госдуме

16.07 / Елена Летучая готова простить мужу предательство

16.07 / Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН

16.07 / The Conversation: качественные фруктовые соки не приводят к увеличению веса

16.07 / Эти 2 продукта приближают старость и меняют внешность

16.07 / Мнение: Русские игры, западная повестка и коррумпированная культура

16.07 / Александр Овечкин вошел в элиту мирового спорта по версии ESPN

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика