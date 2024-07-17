Финны и шведы зря вступили в НАТО — “ветеран” Госдепа

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Полковник в отставке и дипломат Энн Райт сожалеет, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Как она рассказала в интервью финскому изданию, НАТО намеренно разжигает войны и зачастую действует в интересах оружейного бизнеса.



AP

Финляндия и Швеция совершили ошибку, вступив в НАТО, сказала Iltalehti экс-дипломат Госдепа и полковник армии США в отставке Энн Райт. В её послужном списке 29 лет службы в армии, которую она окончила в звании полковника, а также 13 лет работы чиновником и дипломатом.

Сейчас Райт 77 лет, она является борцом за мир и строгим критиком НАТО. В 2003 году она публично подала в отставку в знак протеста против вторжения США в Ирак, которое было осуществлено без одобрения Совета Безопасности ООН. Согласно последующим исследованиям, руководство США и Великобритании лгало об иракском оружии массового уничтожения и причастности Ирака к терактам 11 сентября. Они были использованы для оправдания вторжения. Райт на личном опыте знает, как США действуют в мире.

По мнению Райт НАТО участвует в войнах и намеренно их разжигает. Крупная оружейная промышленность США тоже задействована в этой схеме. Под «разжиганием войны» Райт подразумевает расширение НАТО на восток и проведение учений у восточной границы России. По мнению Райт, для РФ это «красные линии», которые нельзя пересекать. По словам Энн Райт, США и НАТО побуждают Украину к вступлению в НАТО, хотя известно, что для РФ такой шаг — как красная тряпка для быка.

«Я думаю, вы совершили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы остаться независимыми и нейтральными странами. Важно, чтобы в мире были нейтральные страны, в которых другие страны и организации могли бы быть услышанными в случае возникновения потенциальных конфликтов», — заявляет Райт.



В действительности до вступления в НАТО Финляндия не была нейтральной страной, описанной Райт. Финляндия входит в ЕС и даже до своего членства в альянсе тесно сотрудничала с западными демократическими странами, такими как США и Великобритания, отмечает издание.