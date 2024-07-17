 

Финны и шведы зря вступили в НАТО — “ветеран” Госдепа

17.07.2024, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Полковник в отставке и дипломат Энн Райт сожалеет, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО. Как она рассказала в интервью финскому изданию, НАТО намеренно разжигает войны и зачастую действует в интересах оружейного бизнеса.


AP

Финляндия и Швеция совершили ошибку, вступив в НАТО, сказала Iltalehti экс-дипломат Госдепа и полковник армии США в отставке Энн Райт. В её послужном списке 29 лет службы в армии, которую она окончила в звании полковника, а также 13 лет работы чиновником и дипломатом.

Сейчас Райт 77 лет, она является борцом за мир и строгим критиком НАТО. В 2003 году она публично подала в отставку в знак протеста против вторжения США в Ирак, которое было осуществлено без одобрения Совета Безопасности ООН. Согласно последующим исследованиям, руководство США и Великобритании лгало об иракском оружии массового уничтожения и причастности Ирака к терактам 11 сентября. Они были использованы для оправдания вторжения. Райт на личном опыте знает, как США действуют в мире.

По мнению Райт НАТО участвует в войнах и намеренно их разжигает. Крупная оружейная промышленность США тоже задействована в этой схеме. Под «разжиганием войны» Райт подразумевает расширение НАТО на восток и проведение учений у восточной границы России. По мнению Райт, для РФ это «красные линии», которые нельзя пересекать. По словам Энн Райт, США и НАТО побуждают Украину к вступлению в НАТО, хотя известно, что для РФ такой шаг — как красная тряпка для быка.

«Я думаю, вы совершили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы остаться независимыми и нейтральными странами. Важно, чтобы в мире были нейтральные страны, в которых другие страны и организации могли бы быть услышанными в случае возникновения потенциальных конфликтов», — заявляет Райт.
 
В действительности до вступления в НАТО Финляндия не была нейтральной страной, описанной Райт. Финляндия входит в ЕС и даже до своего членства в альянсе тесно сотрудничала с западными демократическими странами, такими как США и Великобритания, отмечает издание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Сторонник Путина – вместо мира в Украине НАТО выбирает страдание и смерть

17.07 / “Можете это писать папе, но не мне!”: дочь Киркорова взорвалась из-за критики

16.07 / В США заговорили о возобновлении отношений с Россией «после Украины»

16.07 / Французский подполковник запаса – наша армия не сможет воевать в украинских условиях

16.07 / Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской

16.07 / “Нарушают личное пространство”: оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту

16.07 / “Мама не знала”: Гай Германика созналась в преступлении

16.07 / Демократы будут проталкивать Байдена, несмотря на все его провалы

16.07 / Конфликт начатый Путиным в Украине нужен США для противостояния России и Китаю

16.07 / Резко изменившийся Бурунов назвал радикальный способ похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика