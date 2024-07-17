Сторонник Путина – вместо мира в Украине НАТО выбирает страдание и смерть

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Североатлантический альянс мог бы использовать прошедший вашингтонский саммит для проработки дипломатического предложения по мирному урегулированию на Украине. Однако вместо этого они выбрали худшее из всех возможных решений — обещание членства. За этим стоит администрация Байдена, которая ведёт Киев на путь ложных обещаний и разрушения страны, пишет сенатор Ранд Пол в статье для American Conservative.



AP

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса. На нём Североатлантический блок традиционно пообещал принять когда-нибудь Украину в свои ряды. Однако очевидно, что такие обещания лишь подталкивают Россию продолжать свою борьбу на Украине, пишет сенатор Ранд Пол в статье для American Conservative.

Вместо того, чтобы работать над урегулированием конфликта путём переговоров, политика НАТО ведёт лишь к продолжению бойни. Причём за этой политикой стоит администрация Байдена, подчёркивает сенатор.

Не одно десятилетие Москва ясно подчёркивала, что вступление Украины в альянс — красная черта для России. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, бывший послом США в РФ в 2008 году, откровенно заявил: «Вступление Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий для российской элиты (не только для Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от авторитетов в тёмных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я так и не нашёл никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем как прямой вызов интересам России».

Тем не менее, Вашингтон почему-то проигнорировал замечание Бёрнса, сетует Пол. Члены альянса не обратили внимания на решительные протесты РФ и в 2008 году на саммите в Бухаресте договорились о том, что Украина и Грузия в будущем вступят в ряды НАТО. Этот шаг стал поворотным для Москвы и коренным образом повлиял на её восприятие угрозы, исходящей от США и блока.

Благоразумное государственное управление подразумевает принятие во внимание того, как противник воспримет ваши действия, и какова может быть его ответная реакция. Однако американский истеблишмент ограничился иронией по поводу идеи роста угрозы для РФ за счёт принятия её соседей в члены альянса, констатирует сенатор.

Странно, что в последнее время расширение стало самоцелью для Североатлантического альянса. В то время, как следовало бы приглашать к вступлению только в том случае, если этот шаг повышал бы безопасность нынешних членов. Присоединение Украины, напротив, даст прямо противоположный результат. Риск прямой войны между НАТО и Россией вырастет многократно.

За обещанием обеспечить в будущем членство Киева в альянсе стоит администрация Байдена. И здесь налицо логическое несоответствие. Если Байден видит смысл в защите территориальной целостности Украины и готов отправлять в будущем туда американские войска, то почему бы ему не сделать это прямо сейчас?

Ответ в данном случае очевиден, пишет сенатор Пол. Война против РФ не в интересах США. Ядерный арсенал РФ превышает 5000 единиц. Поэтому воевать с этой страной ради Украины Вашингтон не намерен ни сейчас, ни в будущем. На этом фоне перспектива вступления Украины в НАТО — худшее из всех возможных решений.

Это не только заводит Украину на путь ложных обещаний и разрушения страны. Такое решение оправдывает действия РФ на Украине и обеспечивает сторонникам жёсткой линии в Москве победу — люди понимают, что страна на самом деле борется с НАТО.

А тем временем, бывший главнокомандующий Украины Валерий Залужный заметил, что война зашла в тупик. Динамика боевых действий, острая нехватка людских ресурсов и промышленного потенциала свидетельствуют о том, что Киев не сможет достигнуть заявленной цели по возвращению всех территорий, включая Крым*.

Как показывает история, большинство войн заканчивается за столом переговоров. Главным козырем для Украины может стать готовность отказаться от своих устремлений в НАТО и принятие нейтралитета, уверен Ранд Пол.

Перед началом СВО Москва предложила список гарантий безопасности для снижения напряжённости в Европе. Среди прочего там значилось исключение вступления Украины в НАТО. После начала военных действий представители Москвы и Киева встретились для переговоров в апреле 2022 года. Тогда Украина пообещала отказаться от вступления в альянс.

Реальность такова, что Киев был готов обменять свои призрачные надежды на членство в НАТО на нейтралитет и мир. Однако переговоры, как известно, не привели к заключению мирного договора из-за давления Запада.

Таким образом, это предложение о нейтралитете следует рассматривать как ключ к переговорам о прекращении конфликта. И саммит НАТО мог бы стать отличной возможностью проработать дипломатическое предложение по мирному урегулированию. Администрация Байдена должна была подвести союз к такому выводу. Но вместо этого члены альянса поощряют дальнейшие страдания, смерть и разрушение.

Теперь очевидно, что мясорубка на Украине будет только продолжаться, приходит к печальному выводу сенатор.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).