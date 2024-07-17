 

Сторонник Путина – вместо мира в Украине НАТО выбирает страдание и смерть

17.07.2024, 1:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Североатлантический альянс мог бы использовать прошедший вашингтонский саммит для проработки дипломатического предложения по мирному урегулированию на Украине. Однако вместо этого они выбрали худшее из всех возможных решений — обещание членства. За этим стоит администрация Байдена, которая ведёт Киев на путь ложных обещаний и разрушения страны, пишет сенатор Ранд Пол в статье для American Conservative.


AP

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялся юбилейный саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса. На нём Североатлантический блок традиционно пообещал принять когда-нибудь Украину в свои ряды. Однако очевидно, что такие обещания лишь подталкивают Россию продолжать свою борьбу на Украине, пишет сенатор Ранд Пол в статье для American Conservative.

Вместо того, чтобы работать над урегулированием конфликта путём переговоров, политика НАТО ведёт лишь к продолжению бойни. Причём за этой политикой стоит администрация Байдена, подчёркивает сенатор. 

Не одно десятилетие Москва ясно подчёркивала, что вступление Украины в альянс — красная черта для России. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, бывший послом США в РФ в 2008 году, откровенно заявил: «Вступление Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий для российской элиты (не только для Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от авторитетов в тёмных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я так и не нашёл никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем как прямой вызов интересам России». 

Тем не менее, Вашингтон почему-то проигнорировал замечание Бёрнса, сетует Пол. Члены альянса не обратили внимания на решительные протесты РФ и в 2008 году на саммите в Бухаресте договорились о том, что Украина и Грузия в будущем вступят в ряды НАТО. Этот шаг стал поворотным для Москвы и коренным образом повлиял на её восприятие угрозы, исходящей от США и блока. 

Благоразумное государственное управление подразумевает принятие во внимание того, как противник воспримет ваши действия, и какова может быть его ответная реакция. Однако американский истеблишмент ограничился иронией по поводу идеи роста угрозы для РФ за счёт принятия её соседей в члены альянса, констатирует сенатор. 

Странно, что в последнее время расширение стало самоцелью для Североатлантического альянса. В то время, как следовало бы приглашать к вступлению только в том случае, если этот шаг повышал бы безопасность нынешних членов. Присоединение Украины, напротив, даст прямо противоположный результат. Риск прямой войны между НАТО и Россией вырастет многократно. 

За обещанием обеспечить в будущем членство Киева в альянсе стоит администрация Байдена. И здесь налицо логическое несоответствие. Если Байден видит смысл в защите территориальной целостности Украины и готов отправлять в будущем туда американские войска, то почему бы ему не сделать это прямо сейчас? 

Ответ в данном случае очевиден, пишет сенатор Пол. Война против РФ не в интересах США. Ядерный арсенал РФ превышает 5000 единиц. Поэтому воевать с этой страной ради Украины Вашингтон не намерен ни сейчас, ни в будущем. На этом фоне перспектива вступления Украины в НАТО — худшее из всех возможных решений. 

Это не только заводит Украину на путь ложных обещаний и разрушения страны. Такое решение оправдывает действия РФ на Украине и обеспечивает сторонникам жёсткой линии в Москве победу — люди понимают, что страна на самом деле борется с НАТО. 

А тем временем, бывший главнокомандующий Украины Валерий Залужный заметил, что война зашла в тупик. Динамика боевых действий, острая нехватка людских ресурсов и промышленного потенциала свидетельствуют о том, что Киев не сможет достигнуть заявленной цели по возвращению всех территорий, включая Крым*. 

Как показывает история, большинство войн заканчивается за столом переговоров. Главным козырем для Украины может стать готовность отказаться от своих устремлений в НАТО и принятие нейтралитета, уверен Ранд Пол. 

Перед началом СВО Москва предложила список гарантий безопасности для снижения напряжённости в Европе. Среди прочего там значилось исключение вступления Украины в НАТО. После начала военных действий представители Москвы и Киева встретились для переговоров в апреле 2022 года. Тогда Украина пообещала отказаться от вступления в альянс. 

Реальность такова, что Киев был готов обменять свои призрачные надежды на членство в НАТО на нейтралитет и мир. Однако переговоры, как известно, не привели к заключению мирного договора из-за давления Запада. 

Таким образом, это предложение о нейтралитете следует рассматривать как ключ к переговорам о прекращении конфликта. И саммит НАТО мог бы стать отличной возможностью проработать дипломатическое предложение по мирному урегулированию. Администрация Байдена должна была подвести союз к такому выводу. Но вместо этого члены альянса поощряют дальнейшие страдания, смерть и разрушение. 

Теперь очевидно, что мясорубка на Украине будет только продолжаться, приходит к печальному выводу сенатор. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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