 

“Можете это писать папе, но не мне!”: дочь Киркорова взорвалась из-за критики

17.07.2024, 1:25, Новости дня
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12-летняя Алла-Виктория – активный пользователь социальных сетей, у нее много поклонников, но и немало хейтеров. И те, и другие заметили, что в своих публикациях девочка нередко глумится над родителем. Это многие сочли странным, поэтому решили указать дочери Филиппа Киркорова на нелепость ее постов.

Например, недавно Алла-Виктория напомнила интернет-пользователям о скандале Филиппа Киркорова с “розовой кофточкой”, который произошел в 2004-м. В интернете есть видео пресс-конференции, на ней артист хамит журналистке. Дочь певца использовала аудиозапись этого фрагмента и сняла пародийное видео. Для съемки она надела розовую кофточку, а щеки и подбородок раскрасила черным (создав эффект бороды). Открывая рот под реплики отца, Алла-Виктория дошла до того момента, когда родитель перешел на мат.

Вскоре под видео девочки появились шутки от пользователей Сети про “не ту дверь”. Из-за глумления публики и критики дочь артиста взорвалась. “Можете это писать папе, но не мне!” – ответила Алла-Виктория. Девочка объяснила, что она может шутить над отцом, а остальные должны иметь уважение. Бестактность народа, как призналась наследница Филиппа Киркорова, ее “подбешивает”.


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