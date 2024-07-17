Вскоре появится смартфон HMD Skyline с дизайном в духе Nokia Lumia 920

Инсайдер поделился информацией о грядущем смартфоне HMD Skyline, который перенял строгий дизайн классических моделей Nokia Lumia. Noviнка выделяется прямоугольными формами и металлической рамкой.

HMD Skyline оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает чип Snapdragon 7s Gen 2, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Тройная основная камера включает датчики на 108, 8 и 2 Мп, а фронтальная — на 32 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

HMD Skyline также имеет переключатель беззвучного режима, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев на экране. Ожидаемая стоимость — от €520. Презентация запланирована на июль.