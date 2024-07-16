 

Снижение цен на видеокарты AMD предвещает скорый выход новых моделей

16.07.2024, 22:59, Разное
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Компания AMD объявила о снижении цен на свою текущую линейку видеокарт в преддверии анонса новых моделей, который ожидается в начале 2025 года. Флагманская видеокарта Radeon RX 7900 XT, первоначально стоившая 900 долларов (около 79 тысяч рублей), теперь доступна по рекордно низкой цене в 650 долларов (около 57 тысяч рублей). Это снижение цен наблюдается не только в США, но и в Европе, где карта продается по цене от 695 евро (около 66,5 тысяч рублей) с учетом налогов.

Также подешевела модель Radeon RX 7900 GRE, которую теперь можно приобрести за 510 долларов (около 44,7 тысяч рублей) в США и от 560 евро (около 53,6 тысяч рублей) в Европе. Снижение цены на эту модель менее значительное, так как она была выпущена позже.

Обе модели выделяются большим объемом памяти для своей ценовой категории. Например, RX 7900 GRE оснащена 16 ГБ памяти, что сопоставимо с Nvidia RTX 4060 Ti 16GB, но последняя значительно уступает по производительности. RX 7900 XT предлагает 20 ГБ памяти, что делает ее еще более привлекательной при такой цене.

Ранее сообщалось, что за работу знаменитой MSG Sphere в Лас-Вегасе отвечает более 100 мощных видеокарт.


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