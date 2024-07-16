Статус российских спортсменов на Олимпиаде в Париже обсуждают в Госдуме

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала героями российских атлетов, планирующих выступить на Играх-2024 в нейтральном статусе. По ее мнению, они идут на это вопреки решению МОК, которое запрещает стране участвовать в двух следующих олимпиадах, если она отказывается от участия по политическим причинам.

Роднина подчеркнула, что прежде чем осуждать или обсуждать это решение, необходимо ознакомиться с Олимпийской хартией, в частности, с пунктом о последствиях политического бойкота. По ее словам, если российские спортсмены проигнорируют позицию МОК и примут участие в Олимпиаде, они проявят героизм.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От РФ в них примут участие 15 спортсменов в нейтральном статусе. Окончательное решение по их участию будет принято 20 июля.

В конце 2023 года МОК смягчил свою позицию и допустил россиян и белорусов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Для этого им предстоит выполнить определенные условия и пройти квалификацию.

Ранее глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе с удовлетворением отнеслась к решению не транслировать Олимпиаду-2024 в России.