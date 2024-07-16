Александр Овечкин вошел в элиту мирового спорта по версии ESPN

Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в сотню лучших спортсменов XXI века по версии телеканала ESPN. Овечкин занял 54-е место в этом престижном рейтинге. В ближайшие дни будет опубликован полный список спортсменов.

В текущем сезоне НХЛ “Вашингтон Кэпиталз” с Овечкиным в составе не смог пробиться во второй раунд плей-офф, уступив в четырех матчах “Нью-Йорк Рейнджерс”. В составе соперника отличились российские хоккеисты Игорь Шестеркин и Артемий Панарин. В регулярном чемпионате Овечкин провел 79 игр, набрав 65 очков (31 гол + 34 ассиста). На данный момент он занимает второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб (853). Лидерство сохраняет канадский легендарный нападающий Уэйн Гретцки (894).