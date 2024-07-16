ФК “Спартак” подписал многомиллионный контракт с Альфа-Банком

Футбольный клуб “Спартак” заключил крупный трехлетний контракт с Альфа-Банком на сумму 750 млн рублей. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала “Телегрант”. По условиям соглашения команда получит выплаты в размере 250 млн рублей за каждый год сотрудничества, а также дополнительные бонусы за привлечение болельщиков в экосистему банка.

Предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется для “Спартака” выездной игрой против “Оренбурга”. Матч состоится 21 июля в 17:30 по московскому времени. Ещё до старта нового сезона “Спартак” объявил о заключении контракта с сербским тренером Деяном Станковичем.

В апреле “Спартак” уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, на его место исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. По итогам сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.