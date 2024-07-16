Боли при ишемии сердца многие ошибочно принимают за гастрит или отравление

Врач-кардиолог Ашот Григорьян уточнил, что боль при сердечном приступе может возникать не только в области левой стороны груди.

По словам Григорьяна, анатомически сердце расположено в середине грудной клетки, а его верхушка находится слева.

Эксперт выделил симптомы, характерные для ишемической болезни сердца (ИБС):

– Давящая боль за грудиной или между лопатками

– Ощущение жжения или жара за грудиной

– Одышка, возникающая даже при незначительной физической нагрузке

Медик подчеркнул, что одышка без болей может свидетельствовать как об ИБС, так и о сердечной недостаточности, вызванной поражением клапанов сердца. Точный диагноз устанавливается в ходе обследования.

Григорьян предостерег, что боли при ИБС часто принимают за проявления гастрита или отравления. Он призвал при первом же приступе обратиться к врачу для дифференциальной диагностики, поскольку своевременная диагностика является критически важной для здоровья и жизни.