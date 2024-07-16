С годами тело становится дряблым? Не у всех! Как не допустить рыхлой кожи раньше времени (даже без пробежек)

Старение – естественный процесс, с которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Однако почему-то многие воспринимают появление дряблости и обвисания кожи как что-то обычное, нормальное, неизбежное. Но что, если этого можно избежать? Нет, не насовсем. Но, по крайней мере, реально сделать так, что тело будет в тонусе до наступления реальной старости, которая начинается примерно после 60.

Почему же кожа стареет преждевременно? Чаще всего виноват неправильный образ жизни. Отсутствие подвижности, нездоровое питание, вредные привычки и постоянные стрессы негативно сказываются на состоянии кожного покрова. Без активности и сбалансированного рациона эластин и коллаген быстро разрушаются, а кожа теряет упругость.

Другая проблема – в ошибках, допущенных при уходе за кожей. Отсутствие увлажнения, использование плохой косметики, пренебрежение защитой от солнца – все это приводит к ускоренному старению кожи. Она теряет влагу, становится тусклой и дряблой.

Влияет ли генетическая предрасположенность? Скорее, нет. Кто-то уверяет, что у некоторых людей процессы старения запускаются быстрее из-за особенностей обмена веществ и выработки коллагена, мол, это передается по наследству. Но это не совсем так. Более того, на эти факторы человек может повлиять. Даже без изнурительных тренировок можно сохранить упругость и подтянутость фигуры на долгие годы! Придется применить комплексный подход, но ведь нам важен результат, не так ли? Расскажем, как сохранить упругость кожи надолго.

Укрепляйте мышцы

Хорошая и систематическая нагрузка на мышцы стимулирует выработку коллагена и эластина – важнейших компонентов, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Чем больше мышечная масса, тем более тонизированной и подтянутой будет кожа.

Любой опытный тренер посоветует включать в свой распорядок хотя бы пару подходов отжиманий, приседаний или других базовых силовых упражнений. Они не только укрепят мышечный каркас, но и запустят внутренние процессы, которые замедлят старение кожи.

Уделяйте внимание питанию и поддержанию водного баланса

Кожа, как и весь организм в целом, нуждается в широком спектре витаминов, минералов и других полезных веществ. Только сбалансированный рацион, богатый растительными антиоксидантами, поддержит ее изнутри, предотвращая преждевременное увядание.

Лучше отдавать предпочтение блюдам из свежих овощей, фруктов, цельных круп и нежирного белка. Такое питание обеспечит кожу всем необходимым для сохранения упругости и эластичности.

Гидратация организма – еще один важный фактор, влияющий на состояние кожного покрова. Когда он получает много влаги, кожа насыщается, становится более гладкой и эластичной. Недостаток же воды ведет к обезвоживанию, потере упругости и преждевременному появлению морщин.

Именно поэтому тренеры и нутрициологи советуют ежедневно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды. Это приблизительный объем, который позволит поддерживать оптимальный водный баланс и обеспечить кожу всеми необходимыми элементами для сохранения молодости и здоровья.

Начните плавать

Плавание отлично тонизирует и укрепляет мышцы всего тела. Сопротивление воды создает естественное силовое воздействие, которое стимулирует выработку коллагена и эластина. Именно эти компоненты дают коже упругость и предотвращают ее раннее увядание.

К тому же плавание помогает активизировать кровообращение, отчего кожа лучше насыщается кислородом. За счет хорошего микроциркуляторного обмена клетки кожи питаются всеми веществами, поддерживая ее здоровье и сияние.

Нельзя упускать из виду и то, что водная среда оказывает мягкое массажное воздействие на кожу. Это помогает улучшить лимфоотток и вывести токсины. Результат – ни дряблости, ни целлюлита.

И еще один приятный момент. Плавание помогает снять мышечное и психоэмоциональное напряжение, устранить негативные последствия стресса. Ведь хорошо известно, что именно стресс – один из основных факторов, ускоряющих процессы старения кожи. Всего 2-3 тренировки в бассейне в неделю – и вы сможете насладиться ощущением полного расслабления.

Правильно увлажняйте кожу

Чтобы сохранить упругость кожи надолго, надо использовать качественные гидрирующие (увлажняющие) средства.

При недостаточном увлажнении кожа теряет влагу, становится сухой и дряблой. Это ускоряет процессы старения, приводит к появлению морщин и потере эластичности. Поэтому обязательно стоит уделять должное внимание гидратации кожного покрова.

Ключевым моментом здесь является подбор именно тех увлажняющих продуктов, которые идеально подходят для вашего типа кожи и ее особенностей. Только так можно обеспечить дерму необходимой влагой и предотвратить ее преждевременное обезвоживание.

Применяйте антивозрастные средства (особенно после 40)

Помимо правильной гидратации важно использовать антивозрастную косметику. Современные формулы, обогащенные активными компонентами, способны заметно замедлить процессы старения и восстановить здоровье кожи. В частности, стоит обратить внимание на средства, содержащие ретиноиды, пептиды и гиалуроновую кислоту. Эти ингредиенты оказывают комплексное воздействие, стимулируя регенерацию – от них разглаживаются морщины и восстанавливается структура кожи.

Защищайтесь от ультрафиолета

Ультрафиолет оказывает губительное воздействие на коллагеновые и эластиновые волокна – те самые, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Под действием солнечных лучей они начинают разрушаться, что приводит к появлению морщин, пигментации и дряблости.

во избежание этого надо ежедневно использовать средства с высоким солнцезащитным фактором (SPF). Это особенно актуально для тех, кто много времени проводит на улице в период солнечной активности.

И вообще лучше минимизируйте прямое воздействие солнца. По возможности укрывайтесь в тени и используйте головные уборы. Меры очень простые, но именно они помогут надежно оградить кожу от фотостарения и раннего увядания.

Чаще расслабляйтесь и снимайте стресс

Стресс напрямую влияет на выработку коллагена и эластина. Под действием нервирующих факторов их синтез угнетается, что приводит к появлению дряблости, морщин и потере тонуса.

Поэтому стоит уделять должное внимание практикам релаксации и медитации. Регулярные сеансы йоги, дыхательных техник или просто спокойного отдыха позволяют эффективно снять психоэмоциональное напряжение и своевременно восстановить гармонию организма. Разумеется, это сказывается на состоянии кожи.

Делайте массаж

Даже легкие, но систематические манипуляции оказывают поистине волшебное действие.

Дело в том, что массаж помогает улучшить микроциркуляции крови и лимфы в глубоких слоях кожи. Это приводит к более активному насыщению клеток кислородом и питательными веществами, стимулируя их регенерацию и обновление.

Кроме того, правильные массажные движения оказывают мягкое механическое воздействие, Главное – делать их систематически. Только в этом случае получится сохранить кожу в тонусе, упругой и сияющей долгие годы.

Старение – это совершенно нормально. Но зачем же готовиться к увяданию заблаговременно? Лучше уделяйте должное внимание своему здоровью и внешнему виду – и результат не заставит себя ждать. Красивая и ухоженная кожа останется с вами надолго.