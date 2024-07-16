Мнение: Кто придумал «Николая Кровавого», «Какую страну загубили» и разорение могил военных героев

1. Эпитет «Кровавый» по отношению к Николаю II придумал отнюдь не народ, а левые революционные пропагандисты, причём сами же использовали его до 1917 года довольно редко. После революции этот инсинуационный когномен подхватила и раскрутила уже советская пропаганда. Вот что об этом пишет Владимир Миронов в комментариях на Дзене (ссылка):



Про бытование устойчивого сочетания Николай Кровавый как примера «народной революционной фразеологии», которая, как оказалось, не такая уж революционная и не очень народная чтобы сократить вам усилия поисков, сообщу, что поиск по полному архиву «Искры» (с точностью до возможных ошибок OCR) не обнаруживает сочетания «Николай Кровавый», а сочетание «Николая Кровавого» обнаруживается в количестве 1 шт. (Искра №107, стр. 5).

В архиве газеты «Социал-демократ» (центральный орган РСДРП) регистрируется два случая употребления выражения «Николай Кровавый” и два – «николая кровавого».

Итого, предварительно вырисовывающаяся картина такова:

А. Выражение было изобретено революционными публицистами в 1900-х, но популярности не приобрело даже в революционной среде; случаи употребления его даже в революционных изданиях единичны (буквально единичны, т.е. «несколько») и труднообнаруживаемы.

Б. Об употребление его вне революционной литературы никаких свидетельств не имеется. Судя по единичности употребления мема даже в радикально-революционных изданиях, вне революционной среды выражение по всей видимости было или неизвестно вообще, или во всяком случае совершенно неупотребительно.

В. В единичных же примерах это выражение возникает в политической литературе в 1921-1926 гг. – в сочинениях Зиновьева (1925), Троцкого (1924) и др.

Имеющаяся в Google Books выборка регистрирует 11 случаев употребления за этот период.

За 1930-е годы выборка Google Books регистрирует 10 случаев употребления, из них один – в художественном романе (1933) про декабристов и Николая I.

За 1940-е годы известно два случая употребления (здесь и далее для быстроты я считаю только прямую форму именительного падежа, без склонения).

За 1950-е годы – 15 случаев употребления, а за 1960-е – 13 случаев. При этом некоторые из них – повторные перепечатки одних и тех же пассажей. В это же число включаются предпринимающиеся в этот период издания сборников революционных листовок и речей 1905-1907 и 1917-1918 гг.

Как видим, и в революционных листовках случаев употребления наскреблось крайне небогато.

За 1970-е годы – 17 случаев употребления.

За 1980-е годы – тоже 17 случаев употребления.

За 1990-е годы – тоже 17 случаев употребления.

И наконец после 2000-х и по 2018 год происходит ренессанс: 25 случаев употребления в форме «Николай кровавый» и 22 случая в форме «Николая Кровавого».

Дежурно напомню, что при Николае II казнили несколько тысяч террористов и тому подобных преступников, однако количество казнённых было значительно меньшим, чем в позднем СССР, при Брежневе-Горбачёве (ссылка). Про Ленина и Сталина, которые лили русскую кровь без счёта, и так всё понятно: в первые 35 лет советской власти казнили в сотни раз больше, чем при царе.

Что касается событий 1905 года, то мы их обсуждали уже вот здесь (ссылка). Если коротко: лично Бонч-Бруевич хвастался в советской газете, что никакой мирной демонстрации в 1905 не было, была майданящая банда боевиков, которая под прикрытием воодушевлённых дураков бросала в солдат камни и стреляла в офицеров из окон.

2. Фрагмент из фильма «Солнечный удар», в котором рассказывается о судьбе белых офицеров, взятых в плен большевиками в Крыму в 1920 году и затопленных на барже в Чёрном море (ссылка):



Действительно, некоторая часть офицерства поддержала Февральскую революцию 1917 года. Отчасти добровольно, отчасти под давлением массовых убийств офицеров, которые начались под влиянием левых агитаторов и подстрекателей. К октябрю 1917 года желающих участвовать в революции офицеров было уже сильно меньше, но при большевиках убивать стали значительно больше, также был запущен механизм взятия в заложники семей военспецов, что позволило отчасти укомплектовать Красную армию подготовленными кадрами.

3. Ещё об отношении большевиков к русской истории и к русским военным героям. Как указывает историк Александр Дюков, могила командира крейсера «Варяг» (совершившего свой знаменитый подвиг в 1904 году) контр-адмирала Всеволода Руднева в Тульской области была уничтожена в начале 1930-х годов (ссылка). Позднее, в 1947 году она была восстановлена, страна начала постепенно возвращаться к нормальности.

С останками многих других наших великих исторических деятелей обошлись хуже. Вот, например, что стало с могилой знаменитого полководца Петра Багратиона, погибшего от ран, полученных в Бородинской битве 1812 года (ссылка):

Однако в 1932 году по инициативе московского руководителя Н. А. Филатова был уничтожен чугунный склеп-часовня над могилой Петра Ивановича Багратиона в целях выполнения плана по сдаче чугуна в металлолом, часовня была взорвана, при этом останки генерала были выброшены в поле (по неподтверждённым данным, основная часть останков и мундир генерала были собраны и спрятаны местными жителями, но до настоящего дня не обнаружены). В 1986 году при раскопках на месте захоронения были обнаружены остатки склепа, а в нём на полу мелкие кости, пуговицы и иные фрагменты генеральского мундира, фрагмент генеральских эполет, фрагменты гроба с декоративными металлическими ручками и остатками проволочного витья от его украшений. После выполнения исследовательских работ в августе 1987 года все эти находки были захоронены с воинскими почестями, но без излишней огласки в восстановленном склепе-часовне.