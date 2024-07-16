 

Астрономы предлагают пересмотреть определение планет

16.07.2024, 19:35, Разное
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Астрономы из США и Канады выступили с предложением пересмотреть существующие критерии определения планет. По действующему определению Международного астрономического союза (МАС), принятому в 2006 году, планетами считаются небесные тела, которые вращаются вокруг Солнца, обладают достаточной массой для поддержания сферической формы и не являются спутниками других планет. Таким образом, планетами могут быть признаны только миры Солнечной системы.

Исследователи считают, что это определение устарело и не соответствует современным научным данным. Они рекомендуют присваивать объектам статус планеты в зависимости от их массы. Новое определение звучит следующим образом: планета — это небесное тело, которое вращается вокруг звезды, коричневого карлика или звездного остатка, имеет массу более 1023 кг и менее 13 масс Юпитера (2,5 х 1028 кг).

Это изменение позволит включить в список планет тысячи известных объектов, находящихся за пределами Солнечной системы. Международный астрономический союз пока не принял официальных решений о пересмотре определения планет, но данное предложение вызвало обсуждение в научном сообществе.


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