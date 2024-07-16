 

Белгородский губернатор ушел на больничный из-за проблем со здоровьем

16.07.2024, 19:35, Разное
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что принял решение взять больничный до понедельника из-за плохого самочувствия. Гладков отметил, что не может выздороветь “на ногах” и решил последовать рекомендации врачей и взять небольшой отпуск.

“Ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области. Просто нужно немного отлежаться”, – сказал Гладков. Он добавил, что планирует поправить свое здоровье и вернуться к работе в понедельник.

Ранее Гладков рассказал о решении властей Белгородской области ограничить въезд в 14 населенных пунктов, где наблюдается сложная оперативная обстановка. Запрет коснется трех населенных пунктов в Белгородском районе, одного села в Борисовском районе, двух населенных пунктов в Грайворонском городском округе, пяти населенных пунктов в Шебекинском городском округе и трех сел в Краснояружском районе.


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