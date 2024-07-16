Аномальная жара и отключение энергоблока на Ростовской АЭС обострили энергетический кризис на юге
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По словам специалистов, защита сработала в штатном режиме, согласно проекту. Причины ее срабатывания еще выясняются. После их устранения начнется подготовка энергоблока к подключению к сети.
Напомним, что днем 16 июля Минэнерго сообщило о временных ограничениях подачи электроэнергии в южных регионах из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Точная причина сбоя тогда не была названа.
Ранее аномальная жара спровоцировала энергетический кризис на юге России.
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