Аномальная жара и отключение энергоблока на Ростовской АЭС обострили энергетический кризис на юге

По словам специалистов, защита сработала в штатном режиме, согласно проекту. Причины ее срабатывания еще выясняются. После их устранения начнется подготовка энергоблока к подключению к сети.

Напомним, что днем 16 июля Минэнерго сообщило о временных ограничениях подачи электроэнергии в южных регионах из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Точная причина сбоя тогда не была названа.

Ранее аномальная жара спровоцировала энергетический кризис на юге России.