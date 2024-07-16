Мужчин, решившихся завести детей, обяжут вносить алименты авансом

Россияне, решившиеся завести детей, должны будут открыть специальный банковский счёт, куда мужчина внесёт полную сумму алиментных обязательств на срок 18 лет – до совершеннолетия будущего ребёнка.

Соответствующие нововведения содержатся в национальном проекте «Демография – 2035», одобренным правительством.

В случае, если пара разведётся, вне зависимости от причин такого события средства будут переданы в распоряжение матери ребёнка. Исключение – те редкие случаи, когда суд оставляет ребёнка с отцом, или если мать ребёнка признана недееспособной.

– Сумма к внесению будет вычисляться из среднего объёма ежемесячной выплаты по алиментам в регионе – сейчас это у нас около 10 тысяч рублей по стране. То есть, 2,1 млн рублей потребуется внести по факту зачатия, иначе их после рождения ребёнка взыщут принудительно, – пояснил источник в рабочей группе.

Для малоимущих россиян, не располагающих такой суммой, предусмотрят долгосрочные кредиты со сниженной ставкой, напоминающие льготную ипотеку. Подавать заявку на такой кредит придётся ещё до зачатия ребёнка – иначе есть риск опоздать с оформлением всех бумаг и столкнуться с арестом имущества.

Вернуть средства можно будет в день 18-летия ребёнка, если у мужчины к тому моменту не возникло необходимости платить алименты. Сумму переведут со специального счёта на обыкновенный по письменном заявлению за вычетом комиссии, которую банк и государство возьмут «за хранение и управление средствами». Сумма такой комиссии пока обсуждается.

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