 

“Мама не знала”: Гай Германика созналась в преступлении

16.07.2024, 18:38, Новости дня
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Знаменитый режиссер Валерия Гай Германика в интервью Елене Ханге в YouTube-проекте “Просто такая генетика” созналась, что не смогла закончить школу, и мама купила ей аттестаты за 9 и 11 классы, чтобы дочь поступила в университет. А ведь в Уголовном кодексе Российской Федерации такое действие классифицируется как самое настоящее преступление и даже наказывается ограничением свободы (ст. 327).

По словам Валерии, начальную школу она прошла в частном образовательном учреждении с философским уклоном, где не было привычных всем нам школьных предметов, в том числе правописания. Ребята вместо ручек использовали восковые мелки, а позже – перьевые ручки и в основном занимались творчеством: лепили, вязали, играли на музыкальных инструментах. Математики не было и вовсе.

После 5-го класса девочка попросилась в общеобразовательную школу, но уже не смогла догнать одноклассников, несмотря на то, что занималась с репетиторами.

“В 6 классе я начала пропускать, и мама не знала, что я не ходила в школу”, – призналась звезда.

Родительница пыталась повысить уровень образования ребенка самостоятельно, с помощью книг, перевела дочь на домашнее обучение. Но ее методы тоже не сработали – Гай Германика не сдала экзамены.

Валерия добавила, что сейчас ни о чем не жалеет, поскольку была еще совсем ребенком и не могла полностью отдавать отчет своим решениям. А мама посчитала, что так будет лучше для ее творчески развитой дочери.


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