Вторичный гипергидроз может сигнализировать о серьезных заболеваниях

Врач-терапевт Сабина Дельманова предупреждает, что чрезмерное потоотделение (гипергидроз) может быть не только врожденным, но и симптомом различных патологий.

Вторичный гипергидроз возникает в связи с физиологическими состояниями (беременность, менопауза) или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, онкологией и инфекциями.

Дельманова подчеркивает, что резкое усиление потоотделения, особенно в сочетании с другими симптомами (боли в груди, тошнота, похудение), требует консультации врача и обследования.

Также следует обращаться к специалисту, если чрезмерная потливость наблюдается в ночное время.