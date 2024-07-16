 

Вторичный гипергидроз может сигнализировать о серьезных заболеваниях

16.07.2024, 18:29, Разное
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Врач-терапевт Сабина Дельманова предупреждает, что чрезмерное потоотделение (гипергидроз) может быть не только врожденным, но и симптомом различных патологий.

Вторичный гипергидроз возникает в связи с физиологическими состояниями (беременность, менопауза) или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, онкологией и инфекциями.

Дельманова подчеркивает, что резкое усиление потоотделения, особенно в сочетании с другими симптомами (боли в груди, тошнота, похудение), требует консультации врача и обследования.

Также следует обращаться к специалисту, если чрезмерная потливость наблюдается в ночное время.


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