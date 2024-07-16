Открытие последнего участка скоростной трассы М-11 “Нева” сократило время пути из Москвы в Петербург

Президент РФ Владимир Путин открыл движение по Северному обходу Твери на трассе М-11, замкнув тем самым непрерывный скоростной путь от Санкт-Петербурга до Казани.

Общая протяженность скоростной трассы от МКАД до Казани составляет 1520 километров без светофоров и перекрестков.

Запуск обхода, по словам Путина, сэкономит около часа в дороге между Москвой и Санкт-Петербургом. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга бесшовное скоростное движение свяжет уже 2400 километров.

Стоимость проезда по новой дороге для легковых автомобилей начинается от 3,2 тыс. рублей, для грузовых – от 6,6 тыс. рублей. Тариф за проезд только по Северному обходу составит 540 рублей для легковых и 970 рублей для грузовых автомобилей.