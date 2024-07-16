Демократы будут проталкивать Байдена, несмотря на все его провалы

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Уже к концу июля руководство национального комитета Демократической партии намерено утвердить кандидатуру Джо Байдена для дальнейшего участия в президентской гонке, пишет The New York Times. Как отмечает издание, они идут на этот шаг несмотря на существующие сомнения среди демократов и несмотря на недавнее неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом.



AP

Руководство национального комитета Демократической партии стремятся протолкнуть Джо Байдена для дальнейшего участия в президентской гонке, пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Они быстро движутся к тому, чтобы к концу июля утвердить главу Белого дома в качестве кандидата от их партии.

Этот шаг официально закрепит за Байденом статус единого кандидата от демократов в тот самый момент, когда его однопартийцы ломают голову над тем, стоит ли ему снова выдвигать свою кандидатуру после неудачного выступления на дебатах.

Поскольку Байден сталкивается с постоянными сомнениями внутри Демократической партии, некоторые делегаты, вовлечённые в закулисный бюрократический процесс, стремятся положить конец публичным разговорам о его будущем, которые возникли в ходе ожесточённой предвыборной борьбы.