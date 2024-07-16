 

Демократы будут проталкивать Байдена, несмотря на все его провалы

16.07.2024, 17:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Уже к концу июля руководство национального комитета Демократической партии намерено утвердить кандидатуру Джо Байдена для дальнейшего участия в президентской гонке, пишет The New York Times. Как отмечает издание, они идут на этот шаг несмотря на существующие сомнения среди демократов и несмотря на недавнее неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом.


AP

Руководство национального комитета Демократической партии стремятся протолкнуть Джо Байдена для дальнейшего участия в президентской гонке, пишет The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Они быстро движутся к тому, чтобы к концу июля утвердить главу Белого дома в качестве кандидата от их партии.

Этот шаг официально закрепит за Байденом статус единого кандидата от демократов в тот самый момент, когда его однопартийцы ломают голову над тем, стоит ли ему снова выдвигать свою кандидатуру после неудачного выступления на дебатах.

Поскольку Байден сталкивается с постоянными сомнениями внутри Демократической партии, некоторые делегаты, вовлечённые в закулисный бюрократический процесс, стремятся положить конец публичным разговорам о его будущем, которые возникли в ходе ожесточённой предвыборной борьбы.


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